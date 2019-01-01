خاص - أوكوشا: باريس سان جيرمان آجلاً أم عاجلاً سيفوز بدوري الأبطال

النجم النيجيري يتحدث حصرياً مع جول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

توقع جاي جاي أوكوشا، النجم النيجيري، أن مسألة فوز فريقه السابق باريس سان جيرمان سيتوج بدوري أبطال أوروبا أمر حتمي.

وفشل بي إس جي تحت القيادة القطرية للفريق في الذهاب أبعد من ربع نهائي المسابقة، ولم يصل لنصف النهائي منذ 1995.

وقال أوكوشا في حوار مع "جول": "لا أملك شكوكاً حول تتويجهم بالبطولة، الأمر أصبح متى سيحدث الأمر، لا أقول هذا بصفتي لاعب سابق".

وأكمل: "أنا مشجع كبير أيضاً، ولذا أضع الضغط عليهم للفوز بها لأنها البطولة الوحيدة التي تنقص الفريق، ينقصهم الإيمان بقدرتهم فقط".

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وأتبع النيجيري: "إذا فازوا بها مرة لن تصبج صعبة بعد ذلك، أتمنى رؤية نيمار يلعب، ولكن الفريق يضم عناصر عدة مميزة".

وأردف: "برأيي الإشاعات حول رحيله لن تتوقف، هذا جزء من اللعبة والبيزنس الخاص بها، لا أعرف صراحة ماذا سيحدث مستقبلاً".

وعقب أوكوشا حول الأقاويل أن بي إس جي أضعف الدوري الفرنسي: "برأيي لا، هذا يظهر قوة الفريق وكونه من الأفضل في العالم، كما أن الاستمرار في الانتصارات ليس بالأمر السهل".

وختم بالحديث عن أفضل من زامله: "رونالدينيو، الأمر يكون أسهل عندما تلعب مع شخص مهاري مثله، نفهم بعض بالنظر فقط، أما خصمي الأفضل فهو أنا لأنني أؤمن أنني موهوب ويجب أن أثبت ذلك عنما أحصل على الكرة".

ويلعب باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.