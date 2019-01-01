خاص| أوتاميندي يرغب في العودة لفالنسيا

اللاعب الأرجنتيني يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي

فيسبوك تويتر محمد عماد

يرغب نيكولاس اوتامندي لاعب مانشستر سيتي في العودة إلى ناديه السابق فالنسيا أكثر من أي نادٍ آخر يرغب في ضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقد كشفت بعض المصادر الإنجليزية بأن مدافع السيتزن سيرحل بنهاية الموسم بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

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وترغب أندية وولفرهامبتون الإنجليزي وفالنسيا الإسباني بجانب بعض الأندية الصينية في الظفر بتوقيع المدافع الأرجنتيني صاحب ال31 عامًا.

وحسب مصادر "جول" فإن نادي فالنسيا هو الأقرب لضم أوتامندي واستعادته مرة أخرى، حيث لعب مع خفافيش الميستايا لمدة موسم كامل في عام 2015 ليرحل إلى نادي مانشستر سيتي ويحقق لقب الدوري الإنجليزي مرة وحيدة وقد يحقق اللقب مرة آخرى.