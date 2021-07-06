ربما تكون الصفقة الأولى للمدرب الإيطالي

قام كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بالاتصال بريتشارليسون لاعب إيفرتون من أجل إقناعه بالانضمام للفريق الإسباني.

مدرب ريال مدريد رحل عن إيفرتون خلال هذا الصيف، ليعود مرة أخرى لريال، ويبدو أنه سيستغل علاقاته بناديه السابق.

مصادر أكدت لموقع "جول" أن هناك اتصالات حدثت بين أنشيلوتي وريتشارليسون خلال الفترة الماضية بشكل مكثف.

وأوضحت أن الهدف من هذه المحادثات، قيام المدرب الإيطالي بجلب الدولي البرازيلي معه إلى سانتياجو برنابيو.

الأمور في بدايتها ولم يتقدم ريال بأي عرض رسمي حتى الآن، ولكن أنشيلوتي متحمس كثيرًا لهذه الفكرة.

ومن المقرر قيام ريال بخطوة رسمية قريبة خلال المرحلة المقبلة، فور إنهاء اللاعب لمشاركته مع البرازيل في بطولة كوبا أمريكا.

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يذكر أن ريتشارليسون انتقل إلى إيفرتون في 2018، ونجح في تسجيل 42 هدفًا في 119 مباراة بقميص الفريق.