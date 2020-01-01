خاص | أشلي كول: إيقاف ميسي؟ لم أكن وحدي ولم تكن أصعب مهمة لي

إيقاف ميسي مهمة ليست سهلة على الإطلاق

قال أشلي كول الظهير الأيسر السابق لآرسنال وتشيلسي إن إيقاف ميسي لم يكن مهمة سهلة مؤكدًا أن صمود تشيلسي أمامه منعكس على الأرقام.

ونجح ليونيل ميسي في هز شباك تشيلسي في موسم 2018 بثلاثة أهداف في مباراتين، ولكن قبلها ظلت شباك البلوز مستعصية عليه لسنوات.

وقال النجم الإنجليزي في حديث خاص لجول: "لم أكن وحدي من أوقف ليونيل ميسي في 2012، إيقاف ميسي مهمة صعبة للغاية وتحتاج إلى عمل جماعي مثالي، وهذا ظهر في الجهد الذي بذلناه كفريق والعمل الجماعي الذي قمنا به"

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وأضاف: "عندما تواجه مثل لاعبين من هذه النوعية فأنت بحاجة إلى عمل جماعي وتفاهم كبير وفي تشيلسي كنا نملك هذين الأمرين، لذلك نجحنا في تلك المهمة الصعبة"

وتابع: "أصعب مهمة لي أمام لاعب يساري؟ لم يكن ميسي، سأقول آرين روبن لأنني لعبت ضده أثناء تواجدي في روما وواجهت صعوبة كبيرة أمامه، لقد قام بتدميري تمامًا"

أما عن أفضل قدم يمنى واجهها أشلي كول، فقال: "سأقول إنه كان ديفيد بيكهام لأنه استطاع التعامل مع الكرة بدقة كبيرة لدرجة جعلتني أعتقد أنه بإمكانه أن يوقف الكرة على عملة نقدية معدنية، وفي هذا السياق لا يمكن نسيان كريستيانو رونالدو أيضًا"

وأردف: "لقد لعبت في وقت لاحق ضد ديفيد بيكهام بعد أن أنهى مسيرته، كان ذلك في مباراة خيرية شارك فيها بيكهام ولا أعرف كم كان عمره في ذلك الوقت، لكنه كان لا يزال يتمتع بقدرة على التحمل في سن 20 أو 25 عامًا"

"صلاح أراد إرسال رسالة لإدارة ليفربول ليس إلا!"

يذكر أن أشلي كول قد لعب بألوان روما في إيطاليا وتشيلسي وآرسنال في إنجلترا وقدم عطاء كبيرًا خلال مسيرته التي امتدت لفترة طويلة وعانى فيها من الاكتئاب بسبب خيانة زوجية كادت تؤدي به إلى الانتحار.