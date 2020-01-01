خاص - أسرار هالاند والصعود الصاروخي، عندما تمن علينا كرة القدم بهداف خارق

تفاصيل وأسرار تروى عن قصة صعود موهبة استثنائية..

ولد إيرلينج هالاند في ليدز في عام 2000 عندما كان والده يدافع عن ألوان ليدز يونايتد. كان ألف إنجي هالاند قد انتقل إلى إنجلترا قبل سبع سنوات بعد أن شق طريقه في صفوف نادي برين النرويجي.

بعد ثلاث سنوات فقط من ولادة يإرلينج، أُجبر والده على اعتزال كرة القدم وهو يبلغ من العمر 30 عامًا بعد مشاكل مع الإصابة، وكان بطلاً للقطة الشهيرة للاحتكاك القاسي الذي تعرض له من روي كين وليتعرض لإصابة قوية في ركبته اليمنى، لكنه كان يعاني من مشاكل في ركبته اليسرى لا علاقة لها بهذا الحادث

بعد الاعتزال عاد ألف إلى وطنه النرويج وقرر العمل في مجال العقارات، لكنه شجع نجله على لعب الرياضة التي أحبها في نادي برين.

المزيد من الفرق

أعجب المدرب ألف إنجف بيرتسن فورًا بإيرلينج، الذي لعب في الهجوم بدلاً من الدفاع أو في خط الوسط مثل والده أثناء مسيرته مع نوتنجهام فورست وليدز ومانشستر سيتي.

وقال بيرتسن لموقع جول "لقد رأيت إيرلينج لأول مرة عندما كان في الخامسة من عمره عندما التحق بالتدريب الداخلي مع مجموعة أكبر بعام واحد. اللمسات الأولى له أدت إلى أهداف. لقد كان جيدًا جدًا منذ اللحظة الأولى ، رغم أنه لم يلعب في النادي من قبل".

"بدأ اللعب في الفئة العمرية التي تتناسب مع تاريخ ميلاده لكن مستواه المتميز جعلنا نقوم بإشراكه في فئة الأقل من ست سنوات".

في عام 2005، بنى النادي ملعبًا لكرة القدم مغطى بالعشب كان مفتوحًا دائمًا خلال عطلات نهاية الأسبوع. التقى إيرلينج وحوالي 20 شخصًا دائمًا هناك في العطلات وكانوا يلعبون لساعات.

"لقد كان أصغر قليلاً من خصومه لأنه كان أصغر منهم بسنة. ولكن حتى لو كان خصمه أطول بكثير، فقد ظل يحرز الأهداف. عندما كان عمره 11 أو 12 عامًا، علمنا أنه سيكون لاعبًا دوليًا".

وشارك هالاند مع منتخب النرويج تحت 15 عامًا في موسم 2015/2016، ومع فريق برين الرديف سجل 18 هدفًا في 14 مباراة.

وخلال مسيرته مع الفئات العمرية في المنتخبات النرويجية، تلاقى مع جونار هالي، الذي كان زميلًا لوالده في ليدز في أواخر التسعينيات.

أحب هالي ما يمكن أن يقدمه هالاند في الهجوم، لكنه شعر أن لياقته قد تمنعه ​​من الوصول إلى القمة.

وقال هالي لموقع جول "في المرة الأولى التي رأيت فيها هالاند وهو يلعب كرة القدم كان في الخامسة عشرة من عمره. في ذلك الوقت كان صغيرًا ونحيلاً للغاية قبل أن يتطور بدنيًا، فقد كانت النواحي البدنية بمثابة نقطة ضعف لديه".

وتابع "كان بلا شك لاعبًا جيدًا بسجل مميز من الأهداف، لكنه لم يكن على مستوى القمة بعد، كان عليه التحسن بدنيًا والتطور أكثر، كان سيصبح نجمًا ذات يوم".

"لم يكن بإمكان أحد أن يتخيل ما سيكون قادرًا عليه يومًا ما. يستفيد اليوم من حقيقة أنه كان عليه أن يتعلم قراءة اللعبة في ذلك الوقت لأنه لم يكن حازمًا كما هو اليوم".

في مايو 2016، تم إقالة جوت لارسن من منصبه كمدرب لبرين وتمت ترقية بيرتسن إلى منصب المدير الفني للفريق الأول بصفة مؤقتة، ولأنه يعرف هالاند منذ أن كان في الفئة السنية الأصغر، منحه أول ظهور له على مستوى الفريق الأول للنادي رغم أن المهاجم كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط.

بعد استخدم هالاند في البداية على الجناح، وضعه بيرتسن في مركزه المفضل كمهاجم صريح بعد عدة مباريات. على الرغم من أنه لم يسجل في موسمه الأول مع فريق برين الأول، إلا أن هالاند عرض عليه خوض فترة اختبار مع نادي هوفنهايم الألماني، قبل الانتقال إلى مولده للعب تحت قيادة الأسطورة النرويجية أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الحالي.

لم يتفاجأ بيرتسن بهذا الانتقال لأن هالاند كان بالفعل على رادار العديد من الأندية بعد أن بين موهبته البارزة وهو لم يتجاوز سن الـ15 من عمره، ومع مولده لم ينتظر كثيرًا للوصول للفريق الأول، وضمان تقدم سلس في مسيرته.

ويضيف بيرتسن "بدأ الكشافون يتابعونه عندما لعب مع منتخب النرويج تحت 15 عامًا، كان يمتلك ميزة كبيرة في أنه لم يكن يخشى أي خصم، لذلك الانتقال إلى مولده كان طبيعيًا له فاستطاع الانسجام بشكل كبير على الأجواء هناك بسبب شخصيته".

هالي من جانبه يوافق بيرتسن على تلك النقطة، حيث يعتقد أن شجاعة هالاند هي التي ساعدته على تسلق سلم النجومية بسرعة كبيرة قبل أن يبلغ الـ17 عامًا من عمره.

"إنه لا يخاف من أي شيء. غالبًا ما كان يتدرب بمفرده وهو صغير، يمارس التدريبات مرارًا وتكرارًا لأنه كان دائمًا ما يضع هذا الهدف الكبير في الاعتبار للوصول إلى القمة".

جونار هالي

"إنه شخص لم ينتظر أحد ليدفعه للأمام سواء من مدربيه أو المحيطين به، كان يعرف دائمًا طريقه.. سأصبح لاعب كرة قدم محترفًا".

وكان يتعين على هالاند أن يعمل بكل قوة على تطوير وتحسين مستواه. وبالإضافة إلى السنتيمترات التي أضيفت إلى طوله والكيلوجرامات التي أضيفت إلى وزنه، تمكن هالاند من أن يطور لمسته الأخيرة أمام المرمى.

أنهى هالاند موسمه الأول في مولده بأربعة أهداف في جميع المسابقات، لكنه حطم هذا الرقم في الموسم التالي، بأربعة أهداف في مباراة واحدة ضد متصدر الدوري بران.

وقبل تلك المباراة، لم تكن شباك بران قد اهتزت سوى بخمسة أهداف فقط في 14 مباراة، لكن هالاند دمر دفاعات الفريق وهز شباكه أربع مرات في غضون 20 دقيقة فقط.

ويتذكر بيرتسن "هذه المرة الأولى التي بات الجمهور يعرفه وعلى دراية بموهبته، كان بران المتصدر في ذلك الوقت، ومع ذلك في شباكه 4 أهداف، وبعد نصف عام انتقل إلى سالزبورج".

أنهى هالاند موسم 2018 برصيد 12 هدفا في 25 مباراة، الأمر الذي لفت انتباه المزيد من الأندية. قدم ليدز عرضًا للمهاجم، الذي بلغ من العمر 18 عامًا، لكنه أعجب بمشروع ريد بول سالزبورج وانتقل إلى فريق البوندسليجا النمساوي في يناير 2019.

كان سالزبورج يراقب قبل فترة اللاعب بحسب ما كشف عنه المدير الرياضي كريستوف فروند، والذي قال "كنا نتابع هالاند منذ عام 2016 منذ أن لعب في منتخب النرويج تحت 16 عامًا".

"لقد شاهدناه على الهواء مباشرة وقمنا بتحليل مقاطع فيديو لا تعد ولا تحصى له. في ذلك الوقت كان في مرحلة من التطور الهائل، وبالتالي جذب الانتباه ببساطة عن طريق وجوده في الملعب. كانت طاقته الإيجابية وجاذبيته ورغبته غير المحدودة في تسجيل الأهداف في كل مباراة من أكثر ما لفت الانتباه".

"لديه أيضًا الكثير من الطاقة خارج الملعب ولديه دائمًا ابتسامة على وجهه. كزميل في الفريق، فأنت تحب قضاء بعض الوقت معه. جاذبيته الإيجابية معدية وجيدة لكل من في المجموعة".

كريستوف فروند

تم إشراكه بشكل تدريجي في فريق سالزبورج، حيث كان مؤنس دبور المهاجم الأساسي للفريق في موسم 2018/2019 وسجل آنذاك 37 هدفا في 48 مباراة ما جعله يحافظ على مكانته الأساسية دون منازع إلا أن ذلك أيضًا جذب أنظار فريق إشبيلية الذي طلب التعاقد معه في صيف 2019.

لعب هالاند خمس مباريات فقط من يناير إلى مايو لفريق ريد بولز، قبل السفر إلى بولندا لخوض كأس العالم تحت 20 سنة. هناك صنع التاريخ من خلال تسجيل تسعة أهداف في فوز النرويج على هندوراس 12/0، حيث احتل المركز الأول في قائمة هدافي البطولة.

عقب تلك المباراة قال اللاعب النرويجي الشاب إنه كان يتعين عليه أن يحرز عشرة أهداف، لكن لم يكن أحد يعرف ما إذا كان يمزح أم يتحدث بجدية!

عندما عاد إلى سالزبورج، غادر المدرب ماركو روس إلى بوروسيا مونشنجلادباخ، وحل بدلاً منه المدرب الأمريكي جيسي مارش.

قام مدرب نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق بالاعتماد على هالاند كمهاجم أول لديه بعد رحيل دبور، ونجح اللاعب في تسجيل 6 أهداف في أول 4 مباريات بالدوري هذا الموسم.

وقال مارش لجول ودازن "أول ما يتبادر إلى الذهن حول إيرلينج هالاند، إنه محترف! العمل معه ممتع. إنه يأتي للتدريب كل يوم بالكثير من الطاقة".

"كان التأثير الإيجابي الذي حققه مجموعتنا بالكامل هائلاً. إذا كان يحتاج إلى القليل من المساعدة، فنحن دائمًا موجودون من أجله. لكن لديه أيضًا عائلته، والده، أساسًا قويًا لفهم كيفية التعامل مع هذه اللحظات".

جيسي مارش

بدايته المبهرة مع سالزبورج، جعلت هالاند ينضم لتشكيلة منتخب النرويج الأول وظهر لأول مرة في سبتمبر 2019.

بعد أسبوعين ظهر في دوري أبطال أوروبا، وكما ذكر مدربيه السابقين فشجاعته أمام أي مستوى وأمام أي خصم وفي أي بطولة جعلته ينال من شباك جينك البلجيكي بثلاثية، ثم سجل في المباريات الأربع التالية ليصبح خامس لاعب على الإطلاق يسجل في خمس مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا.

في سالزبورج تحصل اللاعب على الوقت والبيئة المناسبة، ليس للتطور على المستوى الكروي بل الشخصي والذهني. وهو ما يتحدث عنه زميله في ريد بول سالزبورج ماكسي ووبر.

ويقول ووبر لموقع جول "إنه أفضل لاعب محترف قد تشاهده، بينما كنا نلعب الورق في السفريات، كان هو يقرأ بعض المقالات العلمية حول كيفية تحسين نومه أو نظامه الغذائي. إنه يبحث دائمًا عن أصغر التفاصيل التي يمكنه تحسينها لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام".

"إنه نفس الشخص الذي قابلته قبل بلوغه ثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا في الصيف. إنه مجنون، لكن هذا ما يجعله جيدًا".

خلال مقابلة مع سكاي عقب هاتريك كان قد سجله أمام فولفسبيرجر في أغسطس الماضي قال "سآخذ الكرة لمنزلي لتصبح صديقتي في الليل".

حتى أنه شوهد وهو يستمع إلى أغنية مألوفة في سيارته قبل مباراة جينك التي سجل فيها الهاتريك، بحسب ووبر.

وقال ووبر "إيرلينج مجنون. الليلة الماضية، كان قائد فريقنا يسير مع ابنته. ثم توقفت السيارة. كان إيرلينج في الداخل. أخرج رأسه من النافذة وكان هناك يستمع إلى نشيد دوري أبطال أوروبا".

لم تتمكن أفضل الفرق في أوروبا من إيقاف هالاند، فما بالكم بالفرق الأخرى في النمسا!

قبل الوصول للعطلة الشتوية كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا قد وصل إلى 28 هدفًا في 22 مباراة في جميع المسابقات مع فريق ريد بول سالزبورج، بما في ذلك تسجيل 5 ثلاثيات.

كان سالزبورج يعي تمامًا أن الاحتفاظ به من أمام أنياب وحوش القارة أمرًا مستحيلاً، وقال فروند "لم تكن خطتنا ولا رغبتنا أن نخسر إيرلينج في الشتاء. كان تطوره بين يوليو وديسمبر 2019 استثنائيًا للغاية ومدهشًا لدرجة لم نكن نتوقعها".

قام بوروسيا دورتموند بتفعيل الشرط الجزائي في عقده البالغ 20 مليون يورو، متغلبًا على مانشستر يونايتد ولايبزيج في الحصول على خدماته بعد أن عقدت الأندية الثلاثة اجتماعات مع اللاعب وأبيه ووكيله مينو ريولا.

تفوق دورتموند لأنه قدم له أفضل فرصة للمشاركة بصفه أساسية، وهو أمر يعترف ألف أنجي هالاند الأب بأنه أساسي لتطويره، وقال لموقع جول "لقد كان محظوظًا جدًا بالمدربين وزملائه في الفريق أهم شيء كان حصوله على الفرص".

اجتاح هالاند الدوري الألماني بكل ما تعنيه الكلمة كما اعتاد، بـ8 أهداف في 5 مباريات و9 أهداف في 6 مباريات في المجمل.

وعلق ماركو رويس في تصريحات لقناة سكاي أثناء التدريب التقليدي للنادي في فترة التوقف بمايوركا "لا أعتقد أننا حظينا بمهاجم على هذا المستوى منذ روبرت ليفاندوفسكي".

هذا التصريح نال شهرة واسعة قبل أن يجري تعديله إعلاميًا ليصبح أن قائد النادي يشيد بالمهاجم صاحب الأعوام الـ19 باعتباره ليفاندوفسكي الجديد، قبل أن يشرع رويس في الحديث بإعجاب عن القدرات البدنية لهالاند وغريزته الهجومية وقدرته على تسجيل الأهداف.

يقول الرئيس التنفيذي هانز يواكيم فاتسكه إنه كان يبحث عن لاعب يتمتع بتلك المهارات الخاصة التي يمتلكها هالاند لفترة طويلة ولم يستطع أن يفوت فرصة ضمه.

"ليس هنالك العديد من اللاعبين الذين يصل طول قامتهم الى متر و94 سم ويمتلكون السرعة كذلك، بل أنك ستفكر طويلا في لاعب بمثل هذه المواصفات ولذلك فان هذا اللاعب كان بمثابة فرصة نادرة أمامنا".

هانز يواكيم فاتسكه

وعن احترافيته يقول زميله في الفريق رومان بوركي لجول "عندما يكون هناك شاب مشهور للغاية ويحظى بشهرة عالمية في سن الـ 19، قد يكون الأمر صعبًا".

"لكنه يعرف ما يدور حوله، هو محترف للغاية، أنا دائمًا أكون من بين أول الحاضرين للتدريبات، لكنه يأتي قبلي، كما أنه يأتي إلى مركز التدريب في أيام العطلة".

يدور التحدي الأكبر حول الوحش النرويجي في مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، لكن قد لن يكون من الذكاء أن تضع رهانًا ضد تألقه في تلك الليلة أيضًا.