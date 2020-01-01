خاص | أتلتيكو مدريد يوضح موقف ليمار وبايرن ميونخ

الموقف كامل يتضح..

أجاب ميجيل أنجيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، بصرامة على الأنباء التي ربطت توماس ليمار بالانضمام إلى بايرن ميونخ.

وكانت صحيفة فرانس فوتبول قد كشفت عن أن بايرن ميونخ يُتابع ليمار وسط ترحيب من اللاعب بإتمام الصفقة في ظل البيئة المناسبة لتطور الفرنسيين في العملاق البافاري.

لكن مارين في تصريحات خاصة لجول وشبوكس نفى الأمر جملة وتفصيلًا، حيث قال "توماس ليمار ليس للبيع، لا توجد طريقة يمكن أن تغير الأمر.".

ليمار انضم إلى الأتليتي في صيف 2018 نظير 70 مليون يورو، غير أنه لم يفلح في إثبات قدراته وهو ما يتضح في كلام مدربه دييجو سيميوني عندما قال أنه كان يتوقع مردودًا أكبر مما قُدِّم منه حتى الآن.

الدولي الفرنسي ارتبط اسمه بعدد من الأندية الأوروبية في هذا الشهر، وكانت الرغبة واضحة من اللاعب في الرحيل من أجل اللعب بصورة أكبر وبالتالي زيادة فرصة مشاركته في كأس الأمم الأوروبية رفقة منتخب بلاده فرنسا.

أرسنال كان أكثر المهتمين، لكن الرغبات المادية العالية من قبل مسؤولي النادي العاصمي وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة في السوق الحالية.

يذكر أن بايرن ميونخ قد أقدم على صفقة وحيدة في السوق الحالية بضم ألفارو أودريوزولا على سبيل الإعارة من ريال مدريد.