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خاص| أتلتيكو مدريد يبدأ عملية تحرير موراتا

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Goal & Getty Images
بعد تعثر المفاوضات مع تشيلسي..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت مصادر صحفية اهتمام أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي، بعد الأنباء السابقة التي ربطته بالانتقال إلى إشبيلية.

 

وعلم جول أن مفاوضات اللاعب قد تعقدت مع النادي الأندلسي، بينما ظهر أتلتيكو على الساحة بقوة مكثفاً اهتمامه بالحصول على المهاجم الإسباني الذي يعاني مع البلوز.

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ومن المعروف أن موراتا هو هدف للرئيس التنفيذي للنادي ميجيل أنخيل جيل مارين، كما أنه يحب دييجو سيميوني مدرب الفريق، وسيكون لديه فرصة كبيرة للعب في ظروف إصابة دييجو كوستا.

وبحسب ما علمه جول فإن التواصل لإجراء المفاوضات قد بدأ بالفعل، وسيكون هناك اجتماعات خلال الـ48 ساعة المقبلة.

يأتي ذلك في وقت يفضل به موراتا مهاجم ريال مدريد السابق، العودة إلى موطنه بالعاصة الإسبانية، حيث يشعر بالراحة وقرب الأصدقاء بشكل أكبر.

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