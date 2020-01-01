خاص .. آرسنال يتفق مع ويليان وينافس مانشستر يونايتد على مدافع ليل

هل اقترب المدفعجية من التعاقد مع فيليب كوتينيو؟

قرر نادي آرسنال الإنجليزي، الدخول في منافسة مع نظيره مانشستر يونايتد، من أجل التعاقد مع جابرييل ماجاليايس مدافع ليل الفرنسي.

خط الدفاع يعتبر أهم أولويات المدرب ميكيل أرتيتا في الصيف الحالي، نظراً للمشاكل الكبيرة التي تسبب فيها هذا المركز لآرسنال الفترة الأخيرة.

مصادر صحفية أكدت لـ"جول" دخول المدفعجية في سباق ضم المدافع البرازيلي جابرييل، ولكن لم يتم التقدم بعرض رسمي حتى الآن.

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ونفت المصادر ما أشيع مؤخراً حول اختيار صاحب الـ22 لآرسنال، على حساب كل من نابولي ومانشستر، حيث مازال اللاعب يدرس جميع الخيارات المتاحة أمامه.

وفي حالة نجاح النادي اللندني في حسم الصفقة، فمن المتوقع أن تصل قيمتها إلى حوالي 25 مليون يورو.

وأما لو فشل آرسنال في ضم مدافع ليل، سيلجأ لبعض الخيارات الأخرى، أهمها مالانج سار الذي رحل مؤخراً عن نيس بعد نهاية عقده، وأكسيل ديساسي مدافع ريمس.

وعلى جانب آخر اقترب آرسنال من حسم صفقة الجناح البرازيلي ويليان، بعد رفض اللاعب عرض ناديه الحالي تشيلسي لتجديد عقده.

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ومن المتوقع أن يعلن النادي الإنجليزي عن ضم ويليان لمدة 3 سنوات، بعد مباراة البلوز مع بايرن ميونخ في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم.

صفقة أخرى ارتبط آرسنال بحسمها، وهي استعارة فيليب كوتينيو من برشلونة، ولكن وفقاً للمصادر فالمفاوضات ليست في مرحلة متقدمة حتى الآن.

يذكر أن آرسنال نجح مؤخراً في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي، وهو ما تسبب في رفع أسهمه في سوق الانتقالات الحالي.