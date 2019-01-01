نوفل خاسف في باريس .. هل اقتربت قصة الجزائري من نهايتها؟

شوهد نوفل خاسف في باريس خلال الساعات الماضية رفقة وكيل أعماله، هل انتهت قصة الجزائري لاعب نصر حسين داي وبات انتقاله إلى استاد رين قريبًا؟

يبدو أن قصة نوفل خاسف ستصل إلى نهايتها قريبًا وسيرتدي أخيرًا قميص ستاد رين الفرنسي.

وكان الظهير الأيسر صاحب الـ22 عامًا قد لجأ للفيفا لفسخ عقده مع فريق نصر حسين داي الجزائري لعدم حصوله على مستحقاته المالية ولرفض النادي الموافقة على انتقاله للعب في فرنسا سوى مقابل طلبات مالية وُصفت بالمرتفعة من جانب الأندية المتفاوضة وأبرزها رين.

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وقد ظهرت صورة يوم أمس للاعب صحبة وكيله وممثلي نادي رين في أحد فنادق باريس بعد حصوله على التأشيرة اللازمة لدخول الأراضي الفرنسية.

وهو ما رأته الصحافة الفرنسية إشارة على قرب انتهاء القصة وانضمام اللاعب الجزائري لاستاد رين ليزامل مواطنه رامي بن سبعيني.