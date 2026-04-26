خاسر من يرفض الممر الشرفي.. ليست إهانة ولن يفهمها إلا الفرسان!

تتحول كرة القدم في لحظات التتويج من مجرد صراع على الكرة إلى اختبار حقيقي للمعدن والأخلاق وهنا تبرز قضية الممر الشرفي كمرآة تعكس رقي الأندية أو سقوطها في فخ الحسابات الضيقة.

الامتناع عن الوقوف تحية للمنافس الذي حسم اللقب لا يعبر عن قوة أو كبرياء بل هو إعلان رسمي عن خسارة تتجاوز حدود الملعب.

من يرفض هذه اللفتة النبيلة هو خاسر للاحترام العام وخاسر لتقدير الخصم الذي تفوق بعرقه والأهم من ذلك هو خاسر لنظرة الإعجاب في عيون الأجيال الناشئة التي تبحث عن قدوة تتعامل مع الإخفاق بشرف.

نشهد اليوم في إسبانيا فصلًا جديدًا من هذا الجدل مع اقتراب برشلونة من حسم لقب الدوري لعام 2026 حيث يطل ريال مدريد بموقف متعنت يرفض فيه الانحناء للعاصفة الكتالونية.

هذا المشهد يعيدنا إلى واقعة السوبر الإسباني الأخيرة حين كسر كيليان مبابي رغبة مدربه تشابي ألونسو في إقامة الممر الشرفي بعد خسارة اللقب أمام البرسا.

هذا الإصرار على رفض التحية يحول المنافسة من إطارها الرياضي السامي إلى صراع شخصي يفتقر للروح الرياضية ويجعل الفريق الذي يتجنب الممر يظهر بمظهر العاجز عن تقبل تفوق الآخرين رغم أن التاريخ سجل وقوف القطبين لبعضهما في سنوات خلت دون أن ينقص ذلك من قدر أيهما.

لم يتوقف هذا الجدل عند حدود القارة العجوز بل انتقل إلى ملاعبنا العربية وتحديدًا في المملكة العربية السعودية مع السيطرة المطلقة للنادي الأهلي على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي.

يدور الآن نقاش واسع حول موقف نادي النصر من إقامة ممر شرفي لقلعة الكؤوس في المواجهة المحلية القادمة.

وقوف رفاق كريستيانو رونالدو لتهنئة الأهلي بإنجازه القاري العظيم لن يكون إهانة لتاريخ العالمي بل هو اعتراف بنبل المنافسة وتقدير لتمثيل الكرة السعودية خير تمثيل في المحفل القاري.

الهروب من هذا الاستحقاق الأخلاقي يضع الأندية في خانة ضيق الأفق ويحرم الجماهير من مشهد يعزز قيم الوفاء والاحترام بين الكبار.

بيت القصيد.. فلسفة الممر وسمو المنتصر

يخطئ من يظن أن الممر الشرفي هو طقس للإذلال بل هو في جوهره حافز نفسي عظيم للاعب الذي يقف فيه.

حين تصفق لخصمك اليوم فأنت تزرع في نفسك بذور التحدي لكي تكون أنت من يستحق التصفيق في الغد.

لقد تغيرت المفاهيم في السنوات الأخيرة حتى رأينا الفريق الفائز هو من يبادر بالوقوف ممرًا شرفيا للفريق الخاسر تعبيرًا عن تقدير المجهود الجبار الذي بذل طوال الموسم.

هذا الرقي في التعامل ينهي نغمة الإهانة الزائفة ويؤكد أن الرياضة وجدت لتبني جسورًا من الود، واللاعب الذي لا يملك شجاعة التصفيق لغيره لن يجد يومًا من يصفق له بصدق وسيظل يدور في حلقة مفرغة من الخسارات الأخلاقية التي لا تمحوها منصات التتويج.



