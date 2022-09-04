"خاسر سيئ" .. أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد أرتيتا لعدم تهنئة فريقه

أسطورة مانشستر يونايتد يشن هجومًا لاذعًا على ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال.

وجه روي كين أسطورة نادي مانشستر يونايتد انتقادات لاذعة إلى الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب نادي آرسنال، بعد انتقاده للتحكيم إثر الخسارة أمام "الشياطين الحمر" في الدوري الإنجليزي. مانشستر يونايتد نجح في أن يصبح أول فريق ينتصر على آرسنال في موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، بعد أن حقق "الشياطين الحمر" الفوز بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. أرتيتا وجه اللوم إلى التحكيم في المقام الأول على خسارة آرسنال، خاصة مع إلغاء هدف جابرييل مارتينيلي في الشوط الأول من المباراة. لكن روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، وأحد أكثر اللاعبين الذين هاجموا آرسنال داخل وخارج الملعب، انتقد المدرب الإسباني بشدة.

ماذا قال روي كين؟

أثناء تحليل المباراة لصالح شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قال كين: "لقد سئمت من كل أعذار آرسنال، أنا جاد، أرتيتا خاسر سيئ مثلنا جميعنا".

وأضاف: "كان عليه أن يمنح القليل من المديح لمانشستر يونايتد، وهو لا يفعل ذلك أبدًا، دعونا لا نختلق الأعذار، لقد خسر المباراة بنتيجة 3-1".

ما هو موقف آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

على الرغم من الخسارة القاسية ضد مانشستر يونايتد، إلا أن آرسنال يواصل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2022-23.

ومع الفوز في أول خمس جولات، فإن آرسنال يتربع على صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الوصيف.

أما مانشستر يونايتد، فقد تمكن من تحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعد بداية سيئة للموسم شهدت خسارة الفريق في أول جولتين.

الفوز على آرسنال رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 12 نقطة، ليصعد إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.