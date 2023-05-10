هذه اللقطة ستسيل الكثير من الحبر

ريال مدريد لا يكتفي بحملته الشعواء ضد التحكيم في مباراته ضد مانشستر سيتي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الجدل الذي نشأ عن هدف مانشستر سيتي الذي أدى إلى التعادل ضد ريال مدريد في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يبدو أنه سيستمر وقتًا أطول، وسيذهب إلى مجالات أخرى بخلاف كرة القدم.

وسائل إعلام عديدة تطرقت إلى أن الكرة قد غادرت ملعب سانتياجو برنابيو دون أن يلاحظها الحكم في لقطة سبقت هدف التعادل الذي سجله كيفن دي بروينه.

وقد توصل المهندس المعماري الإسباني ناتشو تيلادو مرة أخرى إلى الصور المستخدمة، وقام بشرح الإسقاط الرأسي التي تم الاستناد إليه وفقًا للتكنولوجيا، مع تحليل البيانات بشكل أكثر دقة، ليس هناك يقين بأن الكرة خرجت!.

وفقًا لتيلادو، فإن المنظر الذي تم الاعتماد عليه يظهر من أعلى حقًا أن الكرة خرجت بكامل محيطها، لكن هناك دورًا في مثل هذه الأمور للصورة التي تبدو على التلفاز.

الخط العمودي الذي يخرج من خط الملعب ويتجه نحو الكرة، يظهر وجود سنتيمترات قليلة من شأنها أن تغير دفة الأمور.

وكتب تيلادو عبر "تويتر": "في هذا الفيديو، أصبحت الخطوط فجأة ضيقة للغاية، وخطوط المنطقة على سبيل المثال، لا تتطابق مع الواقع، كما يبدو أنه تم اختراع مقياس مختلف للكرة، على أي حال أعتقد أن الحكم على شيء دقيق للغاية بأخذ صورة واحدة فقط ومن مسافة بعيدة أمر محفوف بالمخاطر، لكن مهلا، إنه التلفاز!".