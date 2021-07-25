خارج الصندوق .. فكرة جديدة من الأهلي لزيادة موارده المالية

النادي يُعاني من أزمة مالية كبيرة

الحاجة أم الاختراع .. هذا ما يُقال وما أكدته إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي حين لجأت لفكرة جديدة من خارج الصندوق لزيادة موارد النادي المالية.

الأهلي يعيش أزمة مالية طاحنة منعته من الحصول على شهادة الكفاءة المالية لعدم تسديده ديونه البالغة 124 مليون ريال سعودي، وهو ما يُهدده بعدم قيد لاعبيه الجدد في قائمته للموسم القادم مالم يُسدد تلك الديون ويُقدم لوزارة الرياضة ما يُثبت ذلك قبل الـ21 من أغسطس القادم.

ما هي الفكرة الجديدة للنادي الأهلي؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الأهلي سيطرح عضوية جديدة للنادي بجانب العضوية العادية والذهبية، وسيُطلق عليها بطاقة الأهلي.

وأوضحت في التفاصيل أن البطاقة سيبلغ ثمن الاشتراك السنوي بها 500 ريال سعودي وستمنح صاحبها عدد من المميزات أبرزها حضور التدريبات المفتوحة والمباريات الودية بجانب حضور مباراتين للفريق الأول على ملعبه وأخيرًا خصومات كثيرة وكبيرة مع شركاء النادي لأكثر من 500 شركة.

ما هي قيمة العضوية العادية والذهبية في الأندية السعودية؟

لوائح الأندية في وزارة الرياضة السعودية تسمح للعضو بالحصول على العضوية العادية حال سدد مبلغ الاشتراك البالغ 100 ريال سعودي سنويًا، فيما الخاص بالعضوية الذهبية يبلغ 100 ألف ريال سعودي سنويًا.

ويمتلك عدد من الأعضاء الذهبيين أكثر من عضوية في بعض الأندية، تصل أحيانًا لمئات الآلاف مثل الأمير الوليد بن طلال في الهلال والأمير خالد بن فهد في النصر.

يُمكنكم معرفة المزيد عن العضويتين العادية والذهبية في الأندية السعودية من هنا

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