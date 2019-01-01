خادم الحرمين يستقبل رئيس هيئة الرياضة ورؤساء الاتحادات والأندية

الملك سلمان يطالب بضرورة بذل مزيد من الجهد لرفع اسم المملكة في المحافل الرياضية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الإثنين، رئيس الهيئة العامة للرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل، وكبار مسؤولي هيئة الرياضة ورؤساء الاتحاد الرياضية والأندية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص.

وأكد خادم الحرمين خلال الاجتماع على اهتمام الدولة بالرياضة والشباب، مطالبًا ببذل مزيد من الجهد من أجل رفع اسم المملكة عاليًا في مختلف المسابقات الرياضية.

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وقال الملك سلمان: "نحمد الله تعالى أن هيأ لهذا الوطن شبابًا يتفانون في سبيل خدمة دينهم ووطنهم في شتى المجالات بما في ذلك المجال الرياضي ونشاطاته المختلفة".

من جانبه، وجه رئيس هيئة الرياضة الشكر له، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسرني أن أرفع خالص الشكر والتقدير والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على ما يحظى به الرياضيون من دعم ورعاية واهتمام.. واستقباله -أيده الله- لمنسوبي القطاع الرياضي اليوم وتشرفهم بالسلام عليه تأكيدٌ لهذه الرعاية وتحفيز لبذل كل الجهود لخدمة الوطن الغالي".