خاتم لكل كرة ذهبية .. احتفال خاص من راعي ميسي بإنجازه التاريخي!

الأرجنتيني حقق من جديد أغلى الألقاب الفردية..

بعد أن توج ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الثامنة له، تسابق الكل للاحتفال به بالطريقة التي رآها كل طرف منكم للبرغوث الأرجنتيني.

الطريقة التي اختارها أهم رعاته "أديداس" كانت مختلفة بحق وتوحي بالعظمة التي صنعها الأرجنتيني من خلال آخر ألقابه الفردية.

صنعت الماركة الألمانية الشهيرة 8 خواتم ذهبية من أجل البرغوث، كل خاتم محفور عليها العام الذي توج به ميسي بالكرة الذهبية من قبل.

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نشرت العلامة الألمانية مقطع فيديو لميسي وهو يرتدي تلك الخواتم مع عبارة أخرى تعبر عن كونه أحرز اللقب 8 مرات.

وكتبت العلامة في التغريدة: "كما أخبرناكم مرة أخرى.." مع إعادة "مرة أخرى" 8 مرات للإشارة إلى ألقاب ميسي الثمانية على مستوى الجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم.