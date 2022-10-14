حُماة الأسبوع من جول برعاية كاسترول ماجناتيك: إختبارات دفاعية صعبة

يعدنا البريميرليغ هذا الأسبوع بقمّة كروية من الطراز الرفيع حيث ستجمع الجولة الحادية عشر بين حامل اللقب مانشستر سيتي والوصيف ليفربول على ملعب الأنفيلد.

يُحاول أصحاب الأرض استكمال الصحوة التي بدأت في المباراة الأخيرة لهم بدوري الأبطال أمام رينجرز حيث تمكنوا من الفوز بسباعية كان لمحمد صلاح منها هاتريك هو الأسرع في تاريخ المسابقة.

بدوره يسعى مانشستر سيتي لاطلاق نيران جديدة لم يعهدها هندرسون من قبل متمثّلة بخطورة ايرلينغ هالاند الذي أراحه بيب غوارديولا في لقاء الأبطال ليصل بكامل جهوزيته الى الأنفيلد وأجوائه.

تُعتبر هذه المباراة تحدياً خاصاً للمدافعين، من سيتمكن من ايقاف هالاند ومحمد صلاح؟

أرقام مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك هذا الموسم

- نسبة الثنائيات الناجحة: 72.09%

-معدّل الثنائيات الهوائية بالمباراة الواحدة: 3:13

- معدّل التدخلات الناجحة في المباراة: 1.38

فهل سيتمكن من تشكيل قوة ردع بوجه ايرلينغ هالاند؟

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في الجهة المقابلة سيسعى محمد صلاح لاستكمال ما بدأه أمام رينجرز والعودة الى توهجه الذي غاب عنه في البريميرليغ عذا الموسم من بوبة مباراة كبيرة جداً

من سيتكفّل بايقاف صلاح في السيتي؟

أحد أبرز الأسماء الدفاعية في كتيبة بيب هو جواو كانيسلو الذي تم ترشيحه مرات عدّة هذا الموسم لنيل جائزة "حامي الأسبوع"

الى جانب كانسيلو سيجد ايديسون نفسه أيضاً أمام مهمة ايقاف الفرعون المصري واليكم أرقام الحارس هذا الموسم

- نسبة التصديات: 57.14%

- معدل التصديات من داخل الصندوق: 0.78

- معدّل الشباك النظيفة: 56%