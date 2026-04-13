حُسم الأمر: أنتوني كورّيا يغادر تيلستار ويوقّع لثلاثة مواسم

سيبدأ أنطوني كورّيا بشكل نهائي عمله كمدرب رئيسي لنادي إف سي أوتريخت، وفقًا لما أعلنه إف سي أوتريخت وتلستار ظهر الاثنين عبر قنواتهما الخاصة.

كانت خطوة انتقال كورّيا إلى مدينة دومستاد متوقعة منذ فترة، إذ أفادت صحيفة دي تليخراف يوم السبت بالفعل بالمبلغ الدقيق الذي سيدفعه أوتريخت مقابل المدرب.

وكتبت الصحيفة أن قيمة الانتقال تبلغ 700 ألف يورو. وهو مبلغ قياسي كبير بالنسبة لتلستار، إذ كان الرقم القياسي السابق 375 ألف يورو مقابل بيع أحد أفراد «الأسود البيضاء».

كما يُذكر أن كورّيا سيصطحب معه مساعديه غيرتجان تاميروس وروبرت ميخيلسن إلى أوتريخت. وقد وقع المدرب عقدًا لمدة ثلاثة أعوام.



