حيلة لمنعهم من حضور نهائي الأبطال .. جماهير ليفربول تتعرض للنصب من الغريم

جماهير إيفرتون تنشر إعلانًا عن رحلة وهمية لباريس واستهدفت جماهير ليفربول التي تسعى لحضور النهائي.

وقعت مجموعة من جماهير فريق ليفربول في فخ نصب مجموعة من مشجعي فريق إيفرتون خصمهم اللدود في المدينة والطرف الثاني في ديربي ميرسيسايد.

جاء هذا بحسب ما ذكر أحد الجماهير الذين تعرضوا لعملية النصب، حيث نشر تفاصيل قصة غيابهم عن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد كاملة عبر حسابه في موقع "تويتر".

وكان من المفترض أن يقوم أحد السائقين بنقل هؤلاء الجماهير من ليفربول في تمام الساعة الرابعة، لكن التأخير وصلت لست ساعات قبل أن يدركوا الفخ الذي وقعوا فيه.

جماهير إيفرتون بدورهم أطلقوا على سائق الحافلة في الإعلان المزيف الذي تم نشره "ريتشارد أرليسون"، في تحريف واضح لاسم مهاجم التوفيز ريتشارلسون.

المهاجم البرازيلي لم يتمالك نفسه ونشر صورة مركبة يقوم فيها بقيادة إحدى الحافلات وهو يضحك، في سخرية واضحة من الموقف المثير للجدل، ليتلقى الكثير من الانتقادات لاحقًا.

وكانت المباراة قد شهدت الكثير من أعمال الشغب قبل بدايتها التي تأخرت لحوالي نصف ساعة بسبب اقتحام مجموعة من الجماهير الذين لا يملكون التذاكر لمحيط ستاد دو فرانس.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد خسر بهدف نظيف أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحقق الملكي اللقب الـ 14 في تاريخه.