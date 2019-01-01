حيرة فالفيردي- كل الطرق تؤدي إلى سواريز

صفقات برشلونة الحالية تجعل وجود سواريز ضرورة

ربما أصعب سؤال حول سوق انتقالات برشلونة الجاري والاهتمام بضم نيمار دا سيلفا هو ما هو المشروع الذي تبني عليه الإدارة خطتها للمستقبل؟

من الواضح أنّه لا يوجد أي مشروع والصفقات في حالة تخبط منذ بداية عصر جوسيب ماريا بارتوميو وظهرت بوضوح بعد فوضى رحيل نيمار في صيف 2017.

المتابع الجيد للموسم الماضي يجد أن برشلونة عانى كثيرًا من إشراك عدد من اللاعبين بشكل مبالغ فيه لعدم وجود بدلاء لهم وهم الثلاثي جيرارد بيكيه وجوردي ألبا ولويس سواريز.

توديبو قد يلعب بديلًا لبيكيه في بعض المبايات وهناك مفاوضات حاليًا مع ريال بيتيس لجلب فيربو لكن سواريز لا أحد يهتم بضم بديله ويبدو أن الجميع اكتفى بالتعاقد مع جريزمان.

بالنظر لشكل الموسم الجاري، فإن برشلونة قد يلعب بعدة خطط لكن كلها تشهد وجود العنصر الذي يحتاج لبديل وهو سواريز.

▫️▪️إلى أي مدى سيكون غياب أسينسيو مؤثرًا على ريال مدريد في الموسم المقبل؟

▫️▪️ ما هي خطة زيدان للتعامل مع الأمر؟ — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019

جريزمان وسواريز

أفضل طريقة لاستخدام جريزمان هي بوجود مهاجم رئيسي يستطيع الاعتماد عليه ولذلك فإن وجود لويس سواريز سيكون ضروريًا لينفجر ويقدم أفضل ما لديه.

جريزمان لعب في فرنسا بوجود أوليفييه جيرو في كأس العالم الأخيرة ولذلك تفوق وظهر بأفضل مستواه أما مع أتلتيكو مدريد فكان دييجو كوستا ساهم كثيرًا في طفرة الفرنسي.

وحينما أصيب كوستا واعتمد دييجو سيميوني على خطة 4-5-1 بوجود جريزمان مهاجم صريح عانى الروخي بلانكوس كثيرًا ليلجأ لسوق الانتقالات ويضم ألفارو موراتا.

إذًا طريقة اللعب بوجود جريزمان وسواريز ومعهم بالطبع ليونيل ميسي ستكون الخيار الأكثر توقعًا للموسم المقبل مما يؤكد أنّ صاحب الـ 28 عامًا لن يجعل الأوروجوائي بديلًا.

ديمبيلي وكوتينيو

لو افترضنا أن إيرنستو فالفيردي يرغب في منح ديمبيلي أو كوتينيو فرصة للمشاركة أساسيين وإراحة ميسي، فإن سواريز سيكون الضلع المتمم لهذا الشكل.

سواء لعب كوتينيو فقط أو ديمبيلي فقط أو كلاهما فإن وجود سواريز وحركيته يجعلان وظيفتهما في صناعة وتسجيل الأهداف أفضل.

حتى لو رحل كوتينيو وجاء نيمار بديلًا منه فإن البرزايلي قد يشكل ثلاثية قوية مع سواريز أو ميسي على غرار الـ MSN أو حتى يمكن اللعب بجوار جريزمان وسواريز مع إراحة البولجا.

السبب أن سواريز قادر على القيام بأدوار لا يستطيع أحد القيام بوظائف لا يستطيع ميسي أو ديمبيلي أو كوتينيو أو جريزمان أو حتى نيمار القيام بها.

ميسي المهاجم الوهمي

الحل الوحيد - في حال عدم جلب مهاجم بديل - هو الاعتماد على ميسي وجريزمان وديمبيلي ليكون خط الهجوم الأساسي لبرشلونة.

هذه الطريقة تعيد النادي الكتالوني للاعتماد على المهاجم الوهمي مما يتطلب دورًا أكبر من فرينكي دي يونج وآرتور وأرتورو فيدال بجانب تخلي ديمبيلي عن طموحاته الهجومية ويخدم الفريق.

قد تكون هذه الطريقة فيها مخاطرة ولكنها الحل الأفضل للاعتماد على الثلاثي بغياب سواريز مع ضرورة التزام جريزمان وديمبيلي بالوظائف الدفاعية.

الخلاصة، أنّ برشلونة لم يسير سوق الانتقالات بالصورة السليمة ولم يهتم بجلب الأسماء الضرورية للنادي مما يجعل مهمة المدرب إيرنستو فالفيردي معقدة لأجل اختيار التوليفة الأنسب.