حيرة النهائي وتقارب المستويات .. شفرة صعبة يبحث موسيماني عن فكها

ما هو التشكيل الأمثل للأهلي في النهائي؟

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية جدًا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء يوم السبت، ولكن ما هي الطريقة الأمثل التي يجب على بيتسو موسيماني، المدير الفني للمارد الأحمر البدء بها في تلك المواجهة؟

الأهلي يسعى لتحقيق البطولة العاشرة في تاريخه، بينما يسعى كايزر تشيفز لتحقيق المفاجأة ويحقق اللقب، في ظل ابتعاده عن الترشيحات طوال سير البطولة، للتتويج باللقب، ولكنه الآن أصبح خصمًا لا يستهان به على تحقيق اللقب.

تحدثنا من قبل عن نقاط قوة وضعف فريق كايزر تشيفز، وكيفية التصدي لخطورته، وأيضًا كيفية استغلال الأخطاء التي يقع فيها، لكي يتم تسجيل الأهداف.

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وحان الآن الوقت للحديث عن التشكيل الأمثل الذي يجب أن يبدأ به موسيماني، واختيار العناصر المناسبة لتلك المواجهة، في ظل وجود الكثير من اللاعبين المميزين بقائمة النادي الأهلي.

محمد هاني أم أكرم توفيق؟

بعد الإصابة التي تعرض لها محمد هاني مؤخرًا، دفع بيتسو موسيماني باللاعب أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، وفي الحقيقة قدم مستوى رائع جدًا، نال به إشادة الجميع.

واستطاع أكرم توفيق أن يفرض نفسه في التشكيل الأساسي لفريق النادي الأهلي، بالرغم من أنه يلعب في مركز الظهير الأيمن، وهو يجيد اللعب في وسط الملعب.

أكرم توفيق شارك مع النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري هذا الموسم في 16 مباراة، سجل فيهم هدف واحد وصنع 4 أهداف، مرر الكرة 585 مرة، منها 503 تمريرة صحيحة، و 82 تمريرة خاطئة، وأرسل 37 عرضية منهم 11 عرضية ناجحة.

وأما عن محمد هاني، لعب 15 مباراة، لم يسجل أو يصنع أي هدف، ومرر الكرة 505 تمريرة، منها 378 تمريرة صحيحة و127 تمريرة خاطئة، وأرسل 41 عرضية، منها 17 عرضية صحيحة.

الأفضلية نسبية لأكرم توفيق بلغة الأرقام وعلى أرضية الملعب، ولكن ابتعاد محمد هاني عن المشاركة خلال الفترة الماضية للإصابة، قد يضعف آماله في التواجد في هذه المباراة.

من الأفضل في وسط الملعب؟

يلعب موسيماني دائمًا بطريقة 4-2-3-1، وقد يلعب بطريقة 4-3-2-1، أو 4-4-2 ومشتقاتها، ووفقًا لما تحدثنا عنه في نقاط قوة فريق كايزر تشيفز، خاصة أن مكمن الخطورة يكون في الجناحين، سيكون أمام المدرب الجنوب إفريقي اختيار إحدى الطريقتين، إما 4-3-2-1 أو 4-4-2 بمشتقاتها.

وهنا سيكون على موسيماني اللعب بثلاثي في وسط الملعب، وهم عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج، وذلك لكي يتم غلق المساحات أمام وخلف ظهيري الجنب.

وفي حالة اعتماد موسيماني على لاعبان فقط في وسط الملعب، سيكون من الضروري الاعتماد على السولية، لتميزه في لعب الكرات الطولية من الخلف إلى الأمام، وهي الخاصية التي يفتقدها ديانج وفتحي.

ولعب فتحي مع الأهلي بالدوري المصري هذا الموسم، في 14 مباراة، صنع فيها هدف واحد، ومرر الكرة 827 مرة، منها 732 تمريرة صحيحة و 59 تمريرة خاطئة، شارك في 30 تدخل، منها 20 تدخل صحيح.

وعن أليو ديانج، فلعب مع الأهلي بالدوري هذا الموسم في 23 مباراة، مرر الكرة 1166 تمريرة، منها 1026 تمريرة صحيحة، و 140 تمريرة خاطئة، شارك في 32 تدخل، منها 20 تدخل صحيح.

المقارنة متقاربة بشكل كبير وقد تكون متساوية في بعض الأمور، وهنا سيفاضل موسيماني بين الثنائي لاختيار الأفضل بينهما للعب النهائي القاري.

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ما هو التشكيل الأمثل للأهلي؟

ويعد التشكيل الأمثل لفريق النادي الأهلي، هو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج.

خط وسط هجومي: محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

وسيكون هناك عناصر من الممكن الاعتماد عليها في التبديلات، أبرزها حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، والتر بواليا.