حيرة النمور وتحريض الرائد .. هل يحق لحمد الله المشاركة مع الاتحاد؟

هل من القانوني أن يشارك حمد الله في مواجهة الرائد؟

حصل المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد على قرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي، برفع الإيقاف في قضيته ضد نادي النصر، المعروفة بقضية التسجيلات.

وبعد قرار رفع الإيقاف عن حمد الله، البعض يتحدث عن أحقية المهاجم المغربي في خوض مباراة الرائد القادمة، والبعض الآخر يرى أنه لا يحق مشاركته.

ما هي تفاصيل قضية حمد الله وقرار مركز التحكيم الرياضي؟

قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم في أغسطس الماضي، إيقاف حمد الله، بسبب القضية المعروفة باسم التسجيلات.

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العالمي حصل على تسجيلات لمكالمة صوتية، جمعت حمد الله بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي بالاتحاد، يحرضه بها على الرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

وبعد أشهر من التحقيق، تأكدت اللجنة من صحة التسجيلات، لتقرر إيقاف اللاعب أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر مع تغريمهما ماديًا، وحرمان النادي من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة.

العميد خاطب مركز التحكيم من أجل تعليق عقوبة المغربي، لحين نهاية البت في الاستئناف الذي تقدم به.

وأكد الاتحاد أنه بالفعل وصله خطاب موافقة من المركز على تعليق عقوبة الإيقاف، ليعود حمد الله للمشاركة في المباريات من جديد، بعدما كان غائبًا منذ بداية الموسم.

وبذلك من المقرر أن يظهر حمد الله مع النمور في المباراة المقبلة أمام الرائد، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وكان العميد قد افتتح الموسم بالفوز أمام العدالة 3-0، ثم تعثر بالتعادل أمام الاتفاق 0-0.

الحيرة في موقف حمد الله .. وتحريض الرائد

نشر الإعلامي الرياضي أحمد العجلان تغريدة، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يؤكد خلالها على أن موقف حمد الله سليم ويستطيع المشاركة في المباريات الرسمية بدون مشكلة.

وجاء نص ما كتبه العجلان كالآتي: "تضمن قرار مركز التحكيم الرياضي بتعليق عقوبة مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمد الله للتدابير الوقتية، أنه قرار نهائي غير قابل للاستئناف أمام أي جهة، وتم تزويد اتحاد كرة القدم بنسخة منه، مشاركة المهاجم المغربي مع الاتحاد نظامية 100%".

ومن جهته قام القانوني أحمد الأمير بالكشف عن رأيه في موقف حمد الله، مُحرضًا الرائد بالاحتجاج بسبب عدم قانونية مشاركة اللاعب المغربي.

وجاء نص تغريدة العجلان كالآتي: "النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، ينص على أن العقوبة غير قابلة للاستئناف (بالرغم من رأيي المخالف لذلك)".

وتابع: "لذلك طالما أن الاستئناف وتعليق العقوبة حصل بدون وجود اتفاقية تحكيم بالتعليق غير صحيح قانونيًان وليس له أثر ويحق للرائد الاحتجاج لأن مشاركة اللاعب غير قانونية".

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