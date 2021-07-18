حول الكفاءة المالية .. رئيس ضمك ينقل أخبارًا صادمة للنصر والاتحاد والأهلي

تصريحات خطيرة ومقلقة لجماهير الأندية الثلاثة

تُثير تحركات النصر والاتحاد والأهلي في سوق الانتقالات الصيفي علامات استفهام كبيرة حول موقفهم من شهادة الكفاءة المالية، حيث لم يحصل الثلاثي عليها بعد لعدم تسديد ديونهم الضخمة، وهو ما قد يمنعهم من قيد لاعبيهم الجدد في قوائمهم للموسم القادم.

النصر تعاقد مع أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر فيما ضم الاتحاد إيجور كورونادو نجم الشارقة ووقع الأهلي مع المدافع البرازيلي دانكلر، وترتبط الأندية الثلاثة بالعديد من اللاعبين الأجانب والمحليين.

ما هو موقف النصر والاتحاد والأهلي من الكفاءة المالية

أعلنت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية في أبريل الماضي أن 3 أندية فقط حصلت على شهادة الكفاءة المالية لعدم وجود ديون والتزامات مستحقة عليها، وقد لحق بهم الهلال بعدما سدد ديونه.

وأوضحت وزارة الرياضة أن النصر مُطالب بتسديد 136 مليون ريال، والاتحاد 140 مليونًا، والأهلي 124 مليونًا، وإثبات ذلك قبل الـ21 من أغسطس القادم ليتمكنوا من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وإلا لن يستطيعوا قيد لاعبيهم الجدد في قوائمهم للموسم القادم.

تعاقدات الأندية الثلاثة مع اللاعبين جعلت الجميع يظن أن وزارة الرياضة السعودية ستُسدد ديون الأندية جميعًا، وقد تحدث بعض الإعلاميين حول الأمر ورجحوا حدوثه.

أخبار صادمة من رئيس ضمك حول تسديد الوزارة لديون الأندية

صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك أكد خلال حواره مع صحيفة الشرق الأوسط أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي أبلغ رؤساء الأندية خلال اجتماعه معهم الأربعاء الماضي أن الوزارة لن تُسدد ديون أي نادٍ من الأندية السعودية.

وأشار أبو نخاغ إلى أن الوزير كان واضحًا وصريحًا للغاية بهذا الشأن، إذ أكد على ضرورة التزام كافة الأندية بمعايير الحوكمة والكفاءة المالية وشدد على أن كل نادٍ ملتزم بتسديد ديونه بنفسه دون أي تدخل من وزارة الرياضة.

وأتم أبو نخاع بالتأكيد على أن تلك الرسالة الصريحة بشأن سداد الديون وصلت جميع الأندية، ليدحض بذلك كل المزاعم التي تحدثت عن إمكانية تسديد الوزارة لديون الأندية كما حدث سابقًا.

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