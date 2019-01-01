حوار | ميكا ريتشاردز: رونالدو يستحق جائزة الأفضل.. وهذه رسالتي لصديقي صلاح

أبدى ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي السابق سعادته بالتواجد في حفل تقديم الكؤوس للجماهير في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك في حواره مع جول.

وقال ريتشاردز في بداية الحوار:"أمر مميز أن أكون هنا لأن مسيرتي انتهت مبكراً، لذلك أن أكون قادراً على مواصلة العمل مع مانشستر سيتي كان أمراً بمثابة نعمة لي، شعور مميز أن أتمكن من أخذ الكؤوس خارجاً وإظهارها للأطفال وجميع الجماهير هنا".

من هو أفضل لاعب واجهته؟

جاريث بيل.. حين كان في توتنهام كان لاعباً عظيماً واضطررت لمواجهته كثيراً في مواجهات فردية.

ماذا يحتاج مانشستر سيتي للفوز بدوري الأبطال؟

القليل من الحظ، في الموسم الماضي والسابق له لم يكن لديهم الحظ المناسب، إنهم الفريق الصحيح بالمدرب الصحيح ينقصهم فقط بعض الحظ

ما هو الأفضل الفوز بالبريميرليج أم دوري الأبطال؟

لم أفز بدوري الأبطال لذلك لا أعرف، أنا أعتبر البريميرليج مميزاً ولكن الجميع الآن في مانشستر يريد الفوز بدوري الأبطال

متى شعرت بنهاية مسيرتك؟

لقد أجريت 4 عمليات جراحية في ركبتي، استمر الوضع بالتفاقم ولم أجد علاجاً قاطعاً

من يستحق جائزة الأفضل من فيفا؟

هناك فيرجيل فان دايك وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.. أعتقد أن كريستيانو رونالدو يستحقها هذا العام، بسبب ما يقدمه لمنتخب بلاده.

هل سيواصل محمد صلاح مستواه الحالي أم أنه معجزة الموسم الواحد كما قيل عنه؟

إنه صديقي، هو لاعب عظيم وسيواصل التألق عبر المواسم، لقد لعبت معه في فيورنتينا وأعتقد أنه لاعب من لاعبي القمة.