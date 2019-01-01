حوار - سامي الجابر يتحدث عن تدخل آل الشيخ في عمله وحقد العابد عليه ووعد لاتحادي

أسطورة الزعيم يجيب على عديد التساؤلات خلال الحوار التالي..

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فتح سامي الجابر؛ رئيس الهلال السابق، عديد الملفات خلال مناقشة طرحها أمام الجماهير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

كشف الجابر خلال حديثه حقيقة تدخل تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، في عمله، ورأيه في الروماني لوشيسكو؛ المدير الفني الحالي، وتفاصيل رحيل عمر خربين عن الزعيم بالموسم الماضي.

ونستعرض في السطور الحالية في سؤال وجواب ما دار بين رئيس الأزرق السابق وجمهور..

الجابر يوضح أسباب رحيله عن الهلال وقصة الـ170 مليون: إدارات الزعيم فوق الشبهات

ما هو أفضل أهدافك خلال مسيرتك بالملاعب؟

مع الهلال هدف الشباب في نهائي الدوري، مع المنتخب آخر أهدافي في كأس العالم ضد تونس كأفضل ختام.

كم أخذت وقت للتفاوض مع الثلاثي جيسوس وجوميس وكاريلو؟

المفاوضات تعتمد على عناصر أساسية من أهمها المال والأمر الآخر اسم النادي الذي ترغب بالاستقطاب له، الأمر كان سهلًا لتوفر دعم هيئة الرياضة ولاسم نادي الهلال ولكنه احتاج جهد بلا شك.

لماذا لا تفكر في تدوين سيرتك الذاتية في كتاب؟

حاليًا متفرغ تمامًا لبعض الأعمال التجارية الخاصة، وفكرة الكتاب تراودني منذ فترة طويلة وأتمنى أن يأتي اليوم لتنفيذها.

إذا عُرض عليك منصب بالهلال بالموسم الجاري، هل ستوافق؟

لارتباطاتي العملية لا أعتقد أن ذلك مناسب حاليًا، قد يكون مستقبلًا.

هل تدخلت في صفقات الهلال الموسم الجاري أم لا؟

لا.

ما سبب عدم بروز أي مهاجم بعدك في مدرسة الهلال، أتكلم وأعني أبناء النادي من الفئات السنية؟

عبدالله الجمعان في رأيي الشخصي كان لاعب عظيم و مدرسة الهلال منبع للنجوم.

من هو اللاعب الهلالي الذي تتوقع له موسم كبير الموسم الحالي؟

على مستوى الأجانب أتوقع وأتمنى أن يكون موسم مميز لعمر خربين، اللاعبين المحليين سالم الدوسري.

ما سر حب الجمهور لك؟

نعمة من رب العالمين.

بصراحة، ما سبب اختلافك أنت وأعضاء الشرف بالهلال؟

غير صحيح أبدًا، أعضاء الشرف لهم الفضل لما وصل له الهلال ولما وصلت له شخصيًا، الهلال يغبط على رجاله الذين صنعوا منه زعيمًا لقارة آسيا.

كيف تشوف الهلال بقيادة فهد بن نافل؟ وما رأيك باسم المدرب رازفان وإمكانياته؟ وهل تشوف فيه مدرب راح يصنع تاريخ له مع الهلال ؟

العزيز فهد بن نافل يقدم عمل مميز وإدارته وقدموا عمل رائع بحق أتمنى أن يتوج بإذن الله بالنجاح.

رازفان حتى الآن يسير بشكل مميز رغم ملاحظات الجماهير إلا أن الفريق يسير ويعدل ما يطرأ من ملاحظات في النهاية الحكم مبكر، ولكن البداية من وجهة نظري مميزة.

ما هي نصيحتك للاعبي الهلال، خاصةً سالم الدوسري وسلمان المؤشر والبريك والعابد وعطيف وهتان والشهراني؟

لا يحتاجون لنصيحة، يعلمون أنهم يلعبون لأفضل نادٍ ولأفخم مدرج، لذا سيقدمون كل ما لديهم إن شاء الله.

(سؤال موجه من اتحادي): وجودك في الساحة الرياضية أمر مهم ونتمنى عودتك في أقرب وقت، لكن هل سنراك قريبًا؟

أهلًا بك يا عميد، أتمنى ـن نفوز عليكم في آسيا إن شاء الله، ولكن وعد مني إن خرج الهلال أن أشجع الاتحاد في هذه النسخة، الاتحاد كبير ويستحق.

إجابتي على سؤالك لا أعتقد.

هل تركي آل الشيخ كان يتدخل في عملك في الهلال ويجبرك تضلل الجماهير؟

غير صحيح، معالي المستشار قدم الدعم للجميع ولي شخصيًا وكان هدفه الرقي بالرياضة السعودية، كان قريب من جميع الروؤساء ويذلل جميع المصاعب لهم.

هل من الممكن أن نراك يومًا مديرًا للمنتخب السعودي؟

المنتخب السعودي يعيش حاليًا مرحلة بناء تحتاج للثقة والصبر من الجماهير، أشيد بتواجد الأخ العزيز ياسر المسحل وكذلك المدرب المميز هيرفي رينار، ومنتخب شاب يحتاج المزيد من الدعم والثقة.

لا أرى نفسي حاليًا استطيع للعمل في المجال الرياضي مع أن خدمة الوطن شرف في أي مجال.

لماذا لا تفتتح أكاديمية باسم سامي الجابر؟

مشروع أفكر فيه كثيرًا وأدرسه وأتمنى أن يرى النور.

هل صحيح أن جورج جيسوس؛ المدير الفني السابق للهلال، كان يفضل ريفاس على عمر خربين وطالب باستبعاده بالشتوية؟

بالعكس، جيسوس كان يريد خربين وبدأ الموسم به رغم تألق ريفاس في نهائي السوبر.

خربين اختار الرحيل كونه أفضل لاعب آسيوي ولا يريد الجلوس على الدكة، وكان مقبلًا على كأس آسيا مع منتخب بلاده ويريد المشاركة أساسيًا وهذا من حق خربين، هذا ما حدث.

لماذا يحقد العابد عليك؟

العابد لاعب عظيم، عندما كنت مدربًا للفريق تقلد شارة القيادة، العابد يحتاج المنتخب السعودي وليس الهلال فقط، الإصابات أرهقته كثيرًا وأتمنى أن يكون بكامل جاهزيته لخدمة الهلال والمنتخب.

ما رأيك في عبد الرزاق حمد الله؟

هداف.

أتمنى منك أن تصف يوسف الثنيان بكلمة.

أفضل من لعب الكرة في آسيا والوطن العربي.