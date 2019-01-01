"حوادث الطيران" تحاول استرجاع جثمان من حطام طائرة سالا

البحث يتقدم شيئاً فشيئاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تحاول جهات التحقيق في حوادث الطيران استرجاع جثمان تم إيجاده بين حطام الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا مهاجم كارديف سيتي الويلزي.

ولم يتم تحديد لمن يعود الجسد بعد، حيث لم يكن على متن الطائرة سوى سالا والطيار ديفيد إيبوتسون.

وكانت الطائرة قد فقدت في يناير الماضي، أثناء توجه سالا من موطن ناديه السابق نانت الفرنسي عائداً إلى ويلز.

وتوقف البحث قبل ذلك نظراً لعدم وجود أي نتيجة، قبل أن يعود البحث من جديد وتظهر الطائرة المفقودة.

يذكر أن سالا كان أغلى صفقة في تاريخ كارديف، بعد نصف رائع للموسم سجل خلاله 12 هدفاً في الدوري الفرنسي.