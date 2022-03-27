حنعبل: رونالدو يساعدني ولكن أحياناً أخشى الحديث معه

كشف اللاعب التونسي حنبعل المجبري عن أسباب اختياره لتمثيل المنتخب التونسي، وعن خوفه من الحديث مع زميله كريستيانو رونالدو في بعض الأحيان.

وكان الدولي التونسي قد انضم إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد في عام 2019، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول بقرار من المدرب الألماني رالف رانجنيك.

وتحدث خريج أكاديمية مانشستر يونايتد إلى مجلة "أونز سبورت" الفرنسية ليشارك الجماهير أفكاره حول ناديه الإنجليزي الحالي وعن الكرة الفرنسية من قبل.

ماذا قال حنبعل عن مانشستر يونايتد؟

قال التونسي: "في اليونايتد لا يفكرون مثلما هو الحال في فرنسا، الأمر هنا بسيط، إذا لم تكن جيدًا على أرض الملعب ستغادر، هم لا ينظرون إلى من أنت أو من أين أتيت".

وواصل: "أنت فقط تعمل، وتعمل، وتعمل. هذا كل ما في وسعك من أجل تحقيق النجاح".

وأوضح: "لطالما أحببت هذا الفريق، اليونايتد ناد يجب أن تحترمه، حيث سبق لي أن شاهدت مباريات كريستيانو وناني وإنجازات السير أليكس فيرجسون".

وأردف: "احتضنني اليونايتد، حيث كان أمامي خيارات أخرى، لكنني مقتنع أن يونايتد هو الخيار الأفضل بالنسبة لي".

ماذا عن مزاملة كريستيانو رونالدو؟

قال حنبعل: "دائمًا ما يكون رونالدو متواجدًا عندما تحتاج إليه. هو شخص مذهل مثلما هو لاعب لا يُصدق أمام المرمى، وزميل أكثر من رائع".

وتابع: "يمكنك دائمًا سؤاله عن أي شيء وسيجيبك، رغم ذلك كريستيانو يظل كريستيانو وأحيانًا لا أتمكن من الحديث معه لأنني أكون خائفًا بعض الشيء ولا أعرف كيف اتحدث معه".

وأضاف: "هذا لاعب اعتدت على مشاهدته في التلفزيون عندما كنت طفلًا، والآن ألعب بجانبه، أنا أعيش فترة استثنائية، حيث اتدرب بجانب أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وأحاول التعلم منه طيلة الوقت، وأنظر إلى كل شيء يقوم به، حتى ما يشربه وما يأكله، أفعل كل شيء مثله".

واستدرك: "أنا مع أكثر شخص يعمل في عالم كرة القدم وهو كريستيانو رونالدو. يمكنني التعلم فقط من التواجد بجانبه".

لماذا اختار حنبعل تمثيل المنتخب التونسي؟

حول اختياره لتمثيل المنتخب التونسي قال حنبعل: "قرار تمثيل تونس لا يُناقش وأنا سعيد به وبتشجيع التونسيين لي خاصة في كأس العرب التي استضافتها قطر".

وواصل: "أحيانًا ما أقوم بمجهود كبير لمقاومة البكاء حين يعزف النشيد الوطني التونسي".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة نادي ليستر سيتي في الجولة ال 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت القادم.

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