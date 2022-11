رغم عدم مشاركته .. حنبعل المجبري يُثير الجدل في مباراة تونس وأستراليا

انتهى الشوط الأول من مباراة تونس وأستراليا، في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس العالم قطر 2022، بتأخر نسور قرطاج بهدف دون رد.

الشوط شهد لقطة مثيرة للجدل كان بطلها حنبعل المجبري لاعب وسط تونس المتواجد على دكة البدلاء، حيث ألقى بالكرة في وجه ميتشيل دوك صاحب هدف الشوط الأول الوحيد خلال سقوطه على الملعب للإصابة.

Hannibal Mejbri causing trouble from the Tunisia bench by throwing the ball at an Australian player’s face…



Man United fans must be loving his shithousery 😂 pic.twitter.com/TCjXkP4zF5