حميديتش عن بكاء مارتينيز: ستأتيه الفرصة قريبًا

المدير الرياضي يعلق على صورة مارتينيز الحزينة

تفاعل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ حسن صالح حميديتش، مع الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز، وهو يبكي على مقاعد البدلاء قبل مواجهة هوفنهايم.

وتسببت الصورة في ضجة على نطاق واسع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام الألمانية، نظرًا لحالة الحزن التي كانت مسيطرة على صاحب الـ31 عامًا، وسط محاولة من مساعد المدرب هانسي فليك لتهدئته.

وعن هذه الصورة، قال المدير الرياضي بعد الهزيمة أمام هوفنهايم "في الحقيقة لم أر الصورة. لكن من المزعج بالنسبة للاعب مثل مارتينيز ألا يلعب، مع ذلك فالموسم لا يزال طويلاً، وكل لاعب ستأتيه فرصته في الوقت المناسب، بما فيهم مارتينيز".

وتقول الروايات المنتشرة، إن خافي كان يُمني النفس بالظهور للمرة الأولى في تشكيلة البايرن الأساسية، خاصة بعد حضور العائلة لمشاهدته من أرض الملعب، إلا أن استمرار مسلسل استبعاده من التشكيلة الأساسية، جعله يخرج ما بداخله من حزن ودمار على أوضاعه هذا الموسم، الذي لم يُشارك خلاله سوى في 111 دقيقة فقط.

الدوري الألماني المتوهج 🔥



1⃣ بايرن ميونخ - 14 نقطة

2⃣ فرايبورج - 14 نقطة

3⃣ لايبزيج - 13 نقطة

4⃣ باير ليفركوزن - 14 نقطة

5⃣ شالكه - 13 نقطة

6⃣ مونشنجلادباخ - 13 نقطة

7⃣ دورتموند - 12 نقطة



شالكة ومونشنجلادباخ أمام فرصة تاريخية لتصدر البوندسليجا👌 pic.twitter.com/M24SsQTEjZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 5, 2019

وختم حديثه في هذا الصدد "أفهم جيدًا أن كل اللاعبين يريدون اللعب، لكن في الوقت ذاته، ينبغي علينا أن نفهم كذلك أن المدرب يبحث عن أفضل تشكيلة للفريق".