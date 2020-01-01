حميديتش: سنقرر موقف بايرن ميونخ في سوق الانتقالات بعد معسكر الإعداد

حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ يؤكد أن فريقه لن يدخل سوق الانتقالات سوى بطلب من المدير الفني.

كشف حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ أن الفريق البافاري قد يدخل سوق الانتقالات الشتوية لدعم عدة مراكز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها حميديتش وأكد خلالها أن القرار النهائي في ذلك الشأن سيتم اتخاذه مع نهاية معسكر إعداد الفريق.

وقال حميديتش: "نحن نبقي على جميع الخيارات متاحة بالنسبة لنا، سنرى كيف سيسير معسكر الإعداد أولًا وما الذي يحتاجه المدير الفني".

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وأضاف: "لن نتحرك سوى بناءً على رغبة المدير الفني، سنعرف احتياجاته بعد ذلك سنقرر إذا ما كنا سنحرك في سوق الانتقالات أم لا".

وأكمل عن وضع بواتينج: "هو سيأتي لمعسكر الإعداد مثل أي لاعب آخر في الفريق، وسيتدرب بشكل طبيعي للغاية مع بقية زملائه".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن بواتينج يملك عدة عروض للرحيل عن صفوف بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة بعد مرور 17 جولة.