حميديتش: بايرن ميونخ سيضم نجماً عالمياً

من النجم المنتظر؟

علق حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، على سوق الانتقالات المقبل وسعي فريقه لضم نجم عالمي على حد تعبيره للمنافسة على كل البطولات.

وارتبط البافاري بالتعاقد مع ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، بالإضافة لكاي هافيرتس، موهبة باير ليفركوزن، وأيضاً مهاجم لايبزج تيمو فيرنر.

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وقال حميديتش مع "Welt Am Sonntag": "نريد تدعيم الفريق بأفضل المواهب من أوروبا، سنأتي بنجماً عالمياً لبايرن ميونخ سيرفع من جودة الفريق ويقدم كرة جذابة للجمهور".

وأضاف: "نظل فريقاً قادراً على الشراء، الجميع هنا متفق على الهدف وهو الفوز بدوري الأبطال ولكن دون القيام بتصرفات غير مسؤولة اقتصادياً".

وعن المشكلة المثارة بخصوص تجديد عقد القائد مانويل نوير: "نقدره جداً، لعب مع أوليفر كان وأعرف أهمية أن تملك حارساً يعطي الكثير للفريق، نوير مثله ونقدره".

وختم: "نتمنى أن نمدد علاقتنا مع نوير، تم توضيح كل الأمور داخلياً، وبما أن لم يجد جديد بخصوص الموضوع فيمكننا المضي قدماً".

وخرج نوير بتصريحات مؤخراً أبدى بها غضبه بسبب تسريب تفاصيل المفاوضات بينه وبين بايرن بخصوص تمديد عقده، خصوصاً مع عدم اتضاح مستقبله في ظل التعاقد مع أليكساندر نوبل.