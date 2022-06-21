نسور قرطاج أوقعتهم القرعة في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الرابعة، لكن هل يقرر فيفا استبعادهم من المشاركة السادسة لهم؟

عاش الجمهور التونسي ساعات من القلق بعد توتر الأجواء بين كمال دقيش؛ وزير الرياضة، ووديع الجريء؛ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، بحسب ما أكدت التقارير التونسية الصادرة خلال الساعات الماضية.

قلق الجماهير ليس بالأساس من المشكلات بين الثنائي، إنما من أن تُسفر هذه المشكلات عن قرار من وزارة الرياضة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، وهو ما سيعتبره الاتحاد الدولي "فيفا"، تدخل حكومي في عمل الاتحاد، وبالتالي سيتم تعليق عضوية الاتحاد التونسي ومن ثم استبعاده من المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

كم مرة وصل منتخب تونس إلى كأس العالم؟

نسور قرطاج يعدون أحد أكثر المنتخبات المشاركة في كأس العالم، إذ أن نسخة 2022 ستشهد مشاركتهم السادسة.

وصول تونس للحدث العالمي جاء بعدما عبرت من التصفيات الإفريقية كأول المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.

وفي المباراة النهائية من التصفيات، حقق نسور قرطاج الفوز أمام مالي ذهابًا بهدف نظيف، سجله موسى سيساكو بالخطأ في مرماه، وانتهى الإياب بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي المونديال، يقع المنتخب التونسي ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا الدانمارك وأستراليا وفرنسا.

هل يتم استبعاد منتخب تونس من كأس العالم 2022؟

وزير الرياضة التونسي حسم الجدل في هذه القضية، إذ خرج مطمئنًا الجماهير أنه لا يفكر نهائيًا حاليًا في حل مجلس اتحاد الكرة.

وقال دقيش، خلال مؤتمر صحفي، بحسب ما نقلت قناة "نسمة" التونسية: "بالتأكيد ستشارك تونس في كأس العالم، كل ما يقال حول استبعادنا من البطولة غير صحيح، نحن بالأساس لم نهدد بحل اتحاد الكرة".

وأضاف: "ما حدث أننا في الوزارة أكدنا أنه في حالة عدم تطبيق القانون من قبل أحد الهياكل، فإن ذلك يعتبر تقصيرًا، وعندها سيكون من حق الوزارة التدخل، وهو ليس حال اليوم، وبالتالي نحن لسنا في وضعية مماثلة تقودنا لحل اتحاد الكرة".

الوزير التونسي اختتم: "أطمئن الجماهير أن منتخبنا سيشارك في كأس العالم، وما يتم تداوله ما هو إلا حملة ممنهجة من طرف منظومة فاسدة".

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