حمزة إدريس: "ريمونتادا" آسيا الأفضل في تاريخي

نجم الاتحاد يكشف أفضل لحظاته داخل الملاعب قبل الاعتزال.

كشف حمزة إدريس، نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، عن أفضل لحظاته خلال فترة تواجده بالملاعب، وأيضًا اللحظات الصعبة التي مرة عليه سواء مع العميد أو الأخضر.

إدريس قال خلال تصريحات مع الإعلامي عامر عبد الله: "اللحظة الأجمل في مسيرتي كانت في مناسبتين، الأولى في مباراة السعودية وإيران في عام 1994 ووصول الأخضر إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخنا".

نجم الاتحاد السابق تابع: "أما اللحظة الثانية كانت ريمونتادا عام 2004، بنهائي دوري أبطال آسيا، أمام الفريق الكوري، بعد الخسارة في مباراة الذهاب، ولم يكن يتوقع أحدًا العودة بالكأس من كوريا".

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حمزة إدريس أردف: "هدفي في مرمى الأهلي موسم 1998-1999 بنهائي الدوري السعودي هو الأغلى لي، لأنه أهدى للاتحاد لقب الدوري، بعد موسم كان صعبًا للغاية".

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لاعب المنتخب السعودي السابق اختتم تصريحاته قائلًا: "أصعب لحظة في تاريخي كانت إهدار هدفًا في نهائي كأس أمم آسيا أمام اليابان، وكنت محظوظًا باللعب بجانب محمد نور".

ويعد حمزة إدريس واحدًا من أفضل المهاجمين الذين مروا على الكرة السعودية ونادي الاتحاد عبر التاريخ، حيث استطاع تحقيق الكثير من الإنجازات والبطولات.