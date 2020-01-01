حمزة إدريس : المنتخب السعودي الأولمبي يمتلك عناصر جيدة والمنافسة ستكون صعبة

يقص الأخضر الأولمبي شريط مبارياته اليوم أمام المنتخب الياباني اليوم الخميس

كشف اللاعب الدولي السعودي المعتزل حمزة إدريس عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على المنتخبات السنية، على جاهزية المنتخب السعودي الأولمبي لخوض منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويقص الأخضر الأولمبي شريط مبارياته اليوم أمام المنتخب الياباني اليوم الخميس في بطولة آسيا تحت 23 عاماً والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو.

إدريس قال في تصريحاته للعربية : "الأخضر السعودي الأولمبي يمتلك بين صفوفه العديد من العناصر المميزة، وبعضهم تواجد مع المنتخب الأول في كأس خليجي 24 التي أقيمت مؤخرًا في قطر".

وعن المواجهة الأولى أمام المنتخب الياباني قال : " المنافس يحُضر لهذه البطولة منذ فترة طويلة، ويمتلك عناصر جيدة لذلك ستكون مواجهة صعبة".

وأكمل حديثه عن الساموراي قائلاً : "المنتخب الياباني يحتفظ غالباً بلاعبيه في بطولات الفئات السنية، بينما المنتخب السعودي يعتمد على بعض العناصر الجديدة".

وحول طريقة اللعب الأنسب قال إدريس : "يجب على الأخضر تطبيق الضغط العالي على نظيره الياباني، لأن الأخير يعمل كمجموعة واحدة، ولا يتميز بالمهارات الفنية العالية".

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يُذكر أن المنتخب السعودي قد وقع في مجموعة المجموعة الثانية بكأس آسيا تحت 23 عامًا بتواجد منتخبات اليابان وسوريا وقطر.