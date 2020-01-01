حمزة إدريس : الاتحاد استحق الهزيمة أمام الفتح وتين كات لم يُصلح الأمور

عبر حمزة إدريس أحد أساطير نادي اتحاد جدة السعودي بالجيل الذهبي عن عدم رضاه على المستوى الذي ظهر به الفريق خلال مباراته أمام نادي الفتح.

وسقط العميد أمام الفتح بنتيجة هدفين مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتسببت هذه الخسارة وخروج الاتحاد من البطولة في حالة غضب كبيرة لدى الجماهير والوسط الرياضي الاتحادي، بسبب مواصلة الهزائم التي يتلقاها الفريق مؤخرًا.

إدريس قال في تصريحات لقناة العربية : "الاتحاد استحق الخروج أمام الفتح، فللم يقدم ما يشفع من أجل ذلك، وهو ما ظهر في المباراة".

وأنتقد إدريس المدير الفني الهولندي تين كات وقال : "لم يتم اختيار التشكيلة المناسبة وانعدمت الروح القتالية من اللاعبين خلال المباراة".

وواصل نجم الاتحاد السابق النقد للحكم قائلاً : "قراءة المدرب كانت خاطئة في اللقاء وفي التغييرات أيضًا لم تُصلح أي شيء".

وبالخسارة أمام الفتح يكون الاتحاد قد خسر فرصة المنافسة على أي لقب خلال الموسم الحالي، حيث يُعاني الفريق من شبح الهبوط في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.