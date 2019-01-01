إصابة حمد المنصور تدفع فيتوريا لتجربة 3 بدلاء

المنصور قد لا يشارك بسبب الإصابة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يستعد النصر السعودي، لمواجهة فريق نادي الوحدة الإماراتي، في إياب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، والمقرر لها الأثنين بالإمارات.

وغادرت بعثة نادي النصر إلى مدينة أبوظبي الإماراتية، استعدادًا لمواجهة الوحدة الإماراتي، في إياب دور الـ16 بالبطولة القارية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، قام بتجربة 3 لاعبين خلال تدريبات العالمي وهم "عوض خميس وفرج الغشيان ونواف الفرشان"، لتعويض حمد المنصور.

حمد المنصور قد لا يشارك في مباراة الوحدة الإماراتي، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الذهاب في الركبة.

النصر أنهى تدريباته في العاصمة السعودية الرياض، قبل السفر إلى أبو ظبي، حيث اجتمع فيتوريا مع اللاعبين، قبل انتهاء التدريبات.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في الرياض، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.