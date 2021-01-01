المنتشري يُهاجم الصحفي، وناقد يرد: أحب الاتحاد أكثر من نفسه

أسطورة العميد ينتقد بقوة مدافع الفريق

أثارت إصابة زياد الصحفي الجدل في برنامج "الدوري مع وليد" مساء أمس، إذ هاجمه أسطورة الاتحاد"حمد المنتشري" وحمله مسؤولية تلك الإصابة فيما دافع عنه الناقد الرياضي محمد الدهش.

الاتحاد يستعد للمباريات الأربعة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إذ يتواجد ثالثًا حاليًا بفارق نقطتين عن الهلال والشباب في الصدارة ومباراة إضافية عنهما، وسيخوض نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال في أغسطس القادم أمام الرجاء في المغرب.

ما هي إصابة زياد الصحفي، ومتى سيعود للعب؟

يُعاني زياد الصحفي من كسر إجهادي في الساق، وقد خضع لعملية جراحية يوم أمس في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة جدة، ومن المتوقع عودته للعب مع انطلاق الموسم الجديد.

تلك ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المدافع السعودي لمثل تلك الإصابة، إذ سبق أن عانى منها الموسم الماضي، ويُعد الإرهاق واللعب دون منح العضلات الوقت اللازم للراحة أو اللعب دون التعافي بشكل كامل من الإصابات العضلية أبرز أسبابها.

ماذا قال حمد المنتشري عن إصابة زياد الصحفي؟

المنتشري أشاد بقدرات المدافع السعودي ومستواه مع الاتحاد خلال المواسم الأخيرة، لكنه هاجمه بقوة وحمله مسؤولية الإصابة لأنه لم يخضع للراحة المطلوبة عند تعرضه للإصابات العضلية وتحامل على نفسه ولعب مرهقًا.

إذ قال "الاتحاد كان بحاجة للصحفي لأنه كان يمر بمرحلة صعبة، لكن زياد يتحمل مسؤولية تلك الإصابة، هو أحد اللاعبين المهمين في الاتحاد لكنه أكثر من مرة يلعب دون أن يتعافى بشكل كامل من الإصابة، عليه أن يتحلى بالاحترافية .. ألا يلعب إن كان مصابًا أو مجهدًا، الآن الاتحاد خسره ولا أتوقع أن يتواجد في نهائي البطولة العربية".

#الدوري_مع_وليد | حمد المنتشري: زياد الصحفي يتحمل مسؤولية الإصابة التي يمر بها.. وهو عنصر مهم في تشكيلة الاتحاد وأثبت نفسه.. أتوقع أنه لن يكون بالجاهزية الكاملة للبطولة العربية..#قناة_SBC pic.twitter.com/ufejhN2beH — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 3, 2021

كيف رد الناقد الرياضي محمد الدهش على المنتشري؟

الناقد الرياضي محمد الدهش أشاد بالصحفي كثيرًا، وأكد أن وضع الاتحاد الصعب من حيث التغييرات الإدارية وسوء النتائج منع اللاعب من الحصول على الراحة المناسبة.

مضيفًا "ظروف الاتحاد الصعبة وحاجة الفريق لزياد الصحفي وحب اللاعب لناديه ساهم في الوصول لتلك النقطة، أعتقد أن النادي اختار الوقت المناسب لإجراء تلك الجراحة واستعادة اللاعب في الموسم الجديد".

#الدوري_مع_وليد | محمد الدهش : زياد الصحفي ضغط على نفسه لحبه لنادي الاتحاد.. وأعتقد أنه لن يكون جاهز للبطولة العربية لكن بإذن الله يخدم الاتحاد الموسم القادم..#قناة_SBC pic.twitter.com/vM2cRMLUrR — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 3, 2021

تابع "اللاعب كان يجب أن يجلس مع الإدارة ويطلب منهم الراحة والعلاج، لكنه أحب الاتحاد أكثر من نفسه وربما ضغطت عليه الإدارة لحاجة الفريق له".