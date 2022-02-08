حمد الله يصعدها .. الشرطة تتدخل في أزمة تاليسكا

لا يزال المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، ينتقل من قضية إلى أخرى منذ رحيله عن النصر، لكن هذه المرة قرر تصعيد الأمر إلى الشرطة السعودية.

ما هو سبب شكوى حمد الله ضد تاليسكا؟

البرازيلي فاجأ الجميع بالهجوم على المهاجم المغربي، عبر برنامج "كورة روتانا"، مؤكدًا أنه كان يفتعل الكثير من المشكلات بغرف خلع الملابس.

واتهم تاليسكا، حمد الله بأنه كان يرهب اللاعبين، حال عدم تمرير الكرة له، مشددًا على أن علاقتهما لم تكن على ما يرام.

وأكد لاعب الوسط البرازيلي أنه كان سيرحل بعد أشهر قليلة من انضمام للعالمي، بسبب حمد الله، لكنه تراجع بعدما فسخ النادي عقد المغربي. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لبرنامج "أكشن مع وليد" فإن المغربي تقدم بشكوى أمس الإثنين، إلى لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد لاعب العالمي. (طالع التفاصيل)

حمد الله يصعد الأزمة إلى الشرطة:

الإعلامي الرياضي هتان النجار أكد أن حمد الله لم يكتفِ بالشكوى إلى لجنة الانضباط، بل أن فريقه القانوني أشار عليه بتصعيد الأمر إلى الجهات الرسمية والشرطة

النجار كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " بعد استشارة قانونية .. وبعد ان حمل اللقاء التليفزيوني تجاوزات مباشرة من المحترف النصراوي تاليسكا .. المهاجم الاتحادي عبدالرزاق حمدالله وبعد اجتماع مع محاميه يقرر تصعيد شكواه الى الجهات الرسمية وتقديمها للشرطة بعد ان قدمها في وقت سابق الى لجنة الانضباط".

بعد استشارة قانونية .. وبعد ان حمل اللقاء التليفزيوني تجاوزات مباشرة من المحترف النصراوي تاليسكا .. المهاجم الاتحادي عبدالرزاق حمدالله وبعد اجتماع مع محاميه يقرر تصعيد شكواه الى الجهات الرسمية وتقديمها للشرطة بعد ان قدمها في وقت سابق الى لجنة الانضباط. — هتان النجار (@Hattan_Alnajjar) February 8, 2022

ما هي العقوبات المتوقعة على تاليسكا؟

لوائح لجنة الانضباط والأخلاق السعودية تمنع تطاول أي فرد في المنظومة على آخر، ووضعت عدة عقوبات لمن يخترق اللوائح.

العقوبات تبدأ بالجانب المادي، إذ تتدرج من 40 ألف ريال حتى تصل إلى 300 ألف ريال.

أما العقوبة البعيدة عن الماديات، فهي الإيقاف لمدة عامل كامل، لمن يخطئ خطأً جسيمًا كالتجريح والإساءة والاتهام.

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