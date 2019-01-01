حمد الله: هذا الثنائي يستحق جائزة الأفضل أكثر مني وهدفي المحافظة على القمة

المغربي يحصد الجوائز في أول مواسم له بالدوري السعودي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرجع المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب النصر السعودي، الفضل في تتويجًا بجائزة الأفضل في الموسم المنقضي، إلى جمهور العالمي المساند الدائم له، مؤكدًا رغبته في الحفاظ على تألقه الموسم المقبل.

المغربي حصل على جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في الموسم، بعد منافسة مع زميله بالفريق ومواطنه نور الدين أمرابط، وتاوامبا لاعب التعاون.

وقال حمد الله، بعد تسلمه الجائزة: "أمرابط وتاوامبا كانا يستحقان الجائزة أكثر مني، لكن الجمهور والإعلام وكل من صوت لي كان لهم رأيًا آخر".

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وأضاف: "أشكر النصر بكل مكوناته، خصوصًا الجمهور الذي دعمني منذ أول يوم لي هنا، دونهم ما كان لي أن أصل لهذه المرحلة".

المغربي اختتم: "حاليًا أنا وصلت للقمة، وعليّ أن أعمل أكثر كي أحافظ عليها".

يذكر أن حصول المغربي على الحذاء الذهبي جاء بعد نجاحه في تسجيل 35 هدفًا بالموسم، كأكثر لاعب يسجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي.

وجاء تسليم الجوائز خلال حفل ضخم أقامته رابطة الدوري السعودي، يقام لأول مرة تاريخها.