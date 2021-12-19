"حمد الله كان لا يعرفه أحد قبل انضمامه للنصر"

علق الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، على مسألة رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله من نادي النصر، وانضمامه مؤخرًا إلى نادي الاتحاد، كاشفًا عن سبب تنازله عن جزء كبير من الأموال، للانتقال إلى صفوف النمور.

نادي النصر أعلن خلال شهر نوفمبر الماضي عن فسخ عقده مع المغربي حمد الله لأسباب قانونية لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ليعلن الاتحاد عن التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

القحطاني قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" على قناة 24 الرياضية: "حمد الله لاعب أسطوري، ومن أعظم المهاجمين الذين مروا على الكرة السعودية كلاعب أجنبي أو مهاجم، وعندما جاء إلى نادي النصر الدوري السعودي لم يكن يعرفه أحد".

الإعلامي الرياضي تابع: "بعد أن حقق حمد الله الأرقام الخيالية والموسم الأسطوري 2018-2019 أصبح حمد الله حديث العالم أجمع، ولن أبالغ إذا قولت أن جميع الدول العربية عرفته وأيضًا في آسيا وإفريقيا وبعض القارات الأخرى".

فلاح القحطاني واصل: "خروج حمد الله من النصر الآن أعتقد أنه كسر حمد الله، لأنه لاعب أسطورة ولم يكن أحد يتوقع خروجه بهذه الطريقة حتى هو، والقرار كان صادم جدًا".

فلاح القحطاني :

"حمدالله" قبل الدوري السعودي .. لا أحد يعرفه ..

الحصاد الرياضي ...@falahsport pic.twitter.com/pHE1mmDpyM — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 18, 2021

واستطرد قائلًا: "عرض الاتحاد جاء أنقذ حمد الله، لأنه لم يتوقع أن يتعاقد معه أي فريق في السعودية، ولذلك تنازل عن 50% من الذي كان يحصل عليه مع النصر للانضمام إلى النمور".

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واختتم فلاح القحطاني تصريحاته قائلًا: "حمد الله يريد الرد داخل الملعب، ولذلك ضحى بالأموال من أجل رد الاعتبار له".