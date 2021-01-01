حمد الله عن دخوله نادي المائة: على النصر تجهيز قميص الـ200 هدف

حمد الله سجل هدفًا في مرمى العين ودخل نادي المائة

عبر المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين، ووصوله إلى الهدف رقم 100 رفقة العالمي.

النصر حقق الفوز على العين بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين، ليتأهل إلى نصف النهائي، ليواجه

حمد الله قال خلال تصريحات للناقل الرسمي عقب المباراة: "أشكر زملائي على المجهود، والمباراة كانت صعبة، والعين قدم مباراة كبيرة، وتمكنا من تسجيل 3 أهداف، والتأهل إلى نصف النهائي، وهي خطوة للأمام، وعلينا أن نعمل للوصول إلى المباراة النهائية".

وعن دخوله نادي المائة بتاريخ النصر، قال حمد الله: "شعور رائع بالوصول إلى 100 هدف، وهو الأمر الذي يعطيني دافع للوصول إلى 200 هدف إن شاء الله".

وبعدما قام بعرض القميص الذي قدمه نادي النصر بمناسبة دخوله نادي المائة، قال المهاجم المغربي: "عليهم أن يجهزوا قميص الـ200 هدف".

واختتم حمد الله تصريحاته قائلًا: "أنا واثق من نفسي، علي أن أساعد فريقي في البطولتين للوصول إلى أبعد حد، والكأس هدفنا هذا الموسم مع احترامي لجميع".

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ويواجه فريق نادي النصر، نظيره الفيصلي في مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على العين، بينما سيلعب التعاون أمام الفائز من مواجهة الاتحاد والفتح.