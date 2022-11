حمد الله احتياطي .. الركراكي يتمسك بالنصيري لقيادة هجوم المغرب أمام كرواتيا

أعلن وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه، لمواجهة كرواتيا، في افتتاح مشواره في كأس العالم قطر 2022.

المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت العاصمة القطرية "الدوحة"، على استاد البيت، ضمن مباريات المجموعة السادسة.

وشهد تشكيل الركراكي الاحتفاظ بعبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، على مقاعد البدلاء، مع الاعتماد على يوسف النصيري؛ مهاجم أشبيلية الإسباني، لقيادة الهجوم.

وجاء تشكيل أسود الأطلس في المباراة كالتالي:

ياسين بونو - أشرف حكيمي - نصير مزراوي - سفيان أمرابط - نايف أكرد - رومان سايس - حكيم زياش - عز الدين أوناحي - سليم أملاح - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

التشكيلة الأساسية لأسود الأطلس أمام منتخب كرواتيا



