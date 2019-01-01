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الدوري المصري الممتاز

حمدي فتحي يتحدث عن المران الأول مع الأهلي وتعثر المفاوضات مع إنبي

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حمدي فتحي
حمدي فتحي صفقة جديدة للأهلي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تحدث حمدي فتحي، لاعب الأهلي المصري، عن انضمامه للقلعة الحمراء بشكل رسمي، أمس الأحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان فتحي قد خاض أول مران له مع الأهلي، اليوم الإثنين، بعد انضمامه رسميًا للأهلي وانضم للقائمة الإفريقية للاستعداد للمشاركة مع القلعة الحمراء.

وقال فتحي في تصريحات صحفية، إنه في سعادة كبيرة بعد انضمامه للأهلي بشكل رسمي، ومشاركته في المران الأول مع الفريق.

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وأضاف لاعب إنبي السابق: "لم أشعر بأي رهبة في اليوم الاول لي بالأهلي، واللاعبين استقبلوني بترحيب شديد وشعرت كأنني في بيتي".

وتابع: "شعرت ببعض القلق عندما توقفت المفاوضات بعض الشيء بين الأهلي وإنبي، وأخبرت إدارة النادي أنني لن أرحل لأي فريق في حالة عدم إتمام التعاقد مع القلعة الحمراء".

ودعم الأهلي صفوفه بأكثر من صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، استعدادًا للدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

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