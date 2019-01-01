حمدي النقاز: نتيجتنا أمام اتحاد طنجة إيجابية ولقاء العودة صعب

اللاعب التونسي يؤكد على أن مباراة العودة في مصر ستكون صعبة للغاية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق نادي الزمالك، على أن فريق اتحاد طنجة المغربي، يعد أحد الأندية الإفريقية، وأن التعادل معه نتيجة جيدة.

الزمالك تعادل مع اتحاد طنجة المغربي، في ذهاب ملحق دور الـ32 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي جمعت بينهما في المغرب.

النقاز قال خلال تصريحات لقناة "الرياضية" المغربية: "الحمد لله النتيجة ليست سلبية بل إيجابية بالنسبة لنا، والأهم أننا لم نخسر المباراة".

اللاعب التونسي تابع: "الأهم أننا لم نخسر المباراة، أتيحت لنا فرص للتسجيل ولم نستغلها والمهم التركيز في مباراة العودة".

الظهير الأيمن للزمالك اختتم حديثه مشددًا على أن مواجهة العودة لن تكون سهلة، ولكن الفريق لابد وأن يحقق الفوز.

الزمالك يحتاج للفوز على اتحاد طنجة في مباراة العودة بأي نتيجة، من أجل التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.