حمدي النقاز: نتيجتنا أمام اتحاد طنجة إيجابية ولقاء العودة صعب
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
أكد التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق نادي الزمالك، على أن فريق اتحاد طنجة المغربي، يعد أحد الأندية الإفريقية، وأن التعادل معه نتيجة جيدة.
الزمالك تعادل مع اتحاد طنجة المغربي، في ذهاب ملحق دور الـ32 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي جمعت بينهما في المغرب.
النقاز قال خلال تصريحات لقناة "الرياضية" المغربية: "الحمد لله النتيجة ليست سلبية بل إيجابية بالنسبة لنا، والأهم أننا لم نخسر المباراة".
#كأس_الكونفدرالية_الإفريقة|دورال32 مكرر|#حمدي_النكاز لاعب #الزمالك_المصري بعد التعادل أمام #إتحاد_طنجة"نتيجة إيجابية بالنسبة لنا وأهم شيء هو عدم تلقينا للهزيمة." pic.twitter.com/D5SDNn1bAz — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) January 13, 2019
اللاعب التونسي تابع: "الأهم أننا لم نخسر المباراة، أتيحت لنا فرص للتسجيل ولم نستغلها والمهم التركيز في مباراة العودة".
الظهير الأيمن للزمالك اختتم حديثه مشددًا على أن مواجهة العودة لن تكون سهلة، ولكن الفريق لابد وأن يحقق الفوز.
الزمالك يحتاج للفوز على اتحاد طنجة في مباراة العودة بأي نتيجة، من أجل التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.