النقاز: سأناقش الإدارة في عروضي ولا أزمة بين ساسي والزمالك

هل يوافق الزمالك على رحيل النقاز؟

أكد حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق نادي الزمالك ومنتخب تونس، على أنه تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية، للرحيل عن القلعة البيضاء.

النقاز قال خلال تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار" على قناة القاهرة والناس: "سأتناقش مع إدارة الزمالك، بخصص العروض التي تلقيتها مؤخرًا، للوصول إلى الأفضل".

الظهير الأيمن للزمالك تابع: "لا توجد أي أزمات بين فرجاني ساسي والزمالك، واللاعب التونسي مصاب حاليًا، وهو ما جعله يغيب عن تدريبات الفريق الأبيض مؤخرًا".

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وشدد النقاز على عدم وجود أي أزمات بين ساسي والزمالك، حيث قال: "فرجاني يحب القلعة البيضاء والإدارة الحالية".

وانتشرت بعض التقارير الصحفية، التي تشير إلى أن فرجاني ساسي يرفض العودة إلى الزمالك، بسبب تأخر مستحقاته.