حمدالله يُفسر خسارة الاتحاد للدوري وكيف سدد دينًا قديمًا لرئيس النصر

نجم الاتحاد يكشف الأسرار

كشف عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد أسباب خسارة فريقه للقب الدوري السعودي في الموسم الماضي لصالح الهلال رغم تواجده على صدارة جدول الترتيب جل فترات الموسم، كما روى قصة تسديده لدين قديم لرئيس النصر مسلي آل معمر خلال مباراة الفريقين معًا.

اللاعب حل ضيفًا على برنامج "أكشن مع وليد" وقال عن أسباب خسارة الدوري "رأيي الشخصي أن توقف الدوري لم يكن في صالحنا أبدًا، كان نسقنا عاليًا جدًا وكنا نستطيع هزيمة أي فريق مهما كان، لكن التوقف للأسف أضاع منا مستوانا المعهود، بجانب خسارتنا أمام الهلال ثم بعدها السقوط مباشرة أمام الطائي".

أضاف "لا ننسى أن مواجهة الطائي غاب عنا خلالها 3-4 لاعبين أساسيين أبرزهم رومارينيو، فيما لعبت أنا وإيجور كورونادو وحرارتنا 41 درجة، لعبنا آخر 20 دقيقة لرغبتنا في المساعدة والناس ربما لم تعلم ذلك، أعتذر لجماهير الاتحاد عن ضياع الدوري بهذه الطريقة وأؤكد أننا سنقاتل هذا الموسم حتى النهاية للفوز بكل شيء".

حمدالله أكد أن غياب كريم الأحمدي ترك أثره السلبي على الاتحاد كذلك، قبل أن ينتقل لمحور ثانٍ وهو إشارته لرئيس ناديه السابق خلال مواجهة الناديين، إذ أوضح أنها كانت دينًا وقد سدده.

إذ قال "كانت الإشارة مقصودة لرئيس النصر ومساعديه، حدث معه موقف قديم، هزمنا في إحدى مباريات دوري أبطال آسيا وجاء وتحدث معنا وقال "الميدان يا حميدان، لنترك الأسماء جانبًا وأي لاعب يجب أن يُعطي الفريق في الملعب"، شعرت لحظتها أنه يقصدني، حين انتقلت للاتحاد ولعبت ضده قلت له "الميدان يا حميدان"، لم أقصد السخرية منه، بل مجرد ذكرته بالحوار الذي دار بيننا، كان مجرد حركة عفوية من جانبي".

يُشار إلى أن حمدالله ارتدى قميص النصر صيف 2018 وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري السعودي في موسمه الأول وقد تُوج به وبالموسم التالي هدافًا للبطولة.