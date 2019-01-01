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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

حمدالله يكتب التاريخ.. المغربي يتخطى حمزة إدريس وينفرد بلقب تاريخي

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حمدالله قدم موسمًا أكثر من رائع في الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي، من كتابة اسمه في تاريخ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أول موسم له.

عبدالرزاق حمدالله في أول مواسمه في الدوري السعودي، تمكن من إظهار نفسه للجميع كهداف تاريخي للبطولة بشكل عام.

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حمدالله تمكن من إحراز الهدف للنصر في الدقيقة 9 من عمر اللقاء من ضربة جزاء للوصول إلى الهدف رقم 33 في الموسم الحالي مع العالمي.

وأحرز حمدالله الهدف الثاني لفريقه في مرمى الباطن، لينفرد بلقب الأكثر تهديفًا في تاريخ الدوري السعودي في موسم واحد، برصيد 34 هدفًا، متخطيًا حمزة إدريس صاحب الـ33 هدفًا.

وفوز النصر في مباراة اليوم يكتب للفريق التتويج بالدوري السعودي للمحترفين بعد موسم أكثر من رائع قدمه لاعبيه رغم التقلبات في الأجهزة الفنية.

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