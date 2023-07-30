حمدالله، رومارينيو والفوضى الخلاقة .. سلاح الاتحاد الذي قد ينقلب ضده!

العميد هزم الصفاقسي بهدف مهاجمه الجديد

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لعب الاتحاد مباراة جيدة جدًا أمام الصفاقسي من حيث الاستحواذ على الكرة والمبادرة الهجومية، ولكن ورغم استحواذه بنسبة 76.4% وتسديده 13 تسديدة على مرمى خصمه منها 6 بين القائمين والعارضة إلا أن عدد الأهداف المتوقعة من جانبه لم يتجاوز الـ0.89 .. أي لم يصل حتى إلى هدف واحد!

نونو سانتو اعتمد هجوميًا على تواجد عبد الرزاق حمدالله في الهجوم وخلفه كريم بنزيما كلاعب 9.5، ولعب جواو فيليب جوتا على اليسار ورومارينيو على اليمين وترجع إيجور كورونادو بجانب طارق حامد، ثم سلطان الفرحان، إلى وسط الملعب.

طريقة اللعب تلك، 4-2-3-1، وبتواجد هذا الكم من العناصر الهجومية أدى لشيء أشبه بالفوضى الخلاقة في نصف ملعب الصفاقسي، خاصة مع تراجع الفريق التونسي تمامًا لمناطقه الدفاعية، سواء قبل أو بعد طرد حسين العلي لاعتدائه دون كرة على طارق حامد.

هذه الفوضى الخلقة نتجت عن تواجد عدد كبير من المهاجمين في مساحة صغيرة جدًا، مما أثر على دفاع الصفاقسي بزيادة الضغط عليه لكن أيضًا على الهجوم السعودي بوجود شيء من العشوائية والارتباك وعدم الانسجام.

رأينا اليوم تحركات غير مدروسة في العديد من دقائق المباراة، أحيانًا كانت منطقة الجزاء تعج بالمهاجمين جميعًا وأحيانًا أخرى كانت خالية تمامًا، ورأينا شيء من الارتباك في التحركات خاصة من الجانب الأيمن حيت يتواجد رومارينيو ويخرج حمدالله أحيانًا لخلق المساحة لجوتا أو بنزيما لدخول منطقة الجزاء.

تلك الفوضى أنتجت اليوم أداءً جيدًا جدًا وعددًا كبيرًا من الفرص، لكنها قد تنقلب إلى سلاح ضد الفريق حال واجه فريقًا منظمًا قويًا يُجيد المباغتة بالهجمات المرتدة، لأن نصف الفريق تقريبًا سيكون في الحالة الهجومية عند ارتداد الهجمة عليه.

بجانب أنها قد تنقلب ضد الفريق كذلك حال لم يصل اللاعبون جميعًا للانسجام الكامل من حيث التحركات دون كرة والتمركز داخل وخارج منطقة الجزاء، بجانب ضرورة توزيع الأدوار والمساحات وتواجد جوتا ورومارينيو تحديدًا على طرفي الملعب الخارجيين لزيادة مساحة اللعب والهجوم، أو منح هذا الدور للظهيرين وقد قام به نسبيًا اليوم زكريا هوساوي حين تحول لظهير في الشوط الثاني.

أدرك تمامًا أن الاتحاد مازال في طور الإعداد للموسم الجديد، ونونو سانتو مازال يُجرب ويُحاول الوصول للأفضل .. لكن لا أعلم، لدي تساؤل مهم في النهاية .. هل هناك حاجة فعلية لبقاء حمدالله ورومارينيو في الاتحاد؟ ألا يكفي أحدهما للعب دوره في هجوم العميد ويتم الاستفادة من خانة الأجنبي الآخر لضم جناح حقيقي! بقاء اللاعبين معًا قد يكون مفيدًا للعميد ولكنه في نفس الوقت قد ينقلب ضده!

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