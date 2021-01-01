حمدالله يُزيح مهاجم الهلال السابق من صدارة هدافي دوري أبطال آسيا

المهاجم المغربي سجل هدفًا في مباراة الأمس أمام فولاذ

حقق عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر إنجازًا جديدًا بوصوله للهدف الـ21 في دوري أبطال آسيا، وقد سجله خلال مباراة الأمس أمام فولاذ خوزستان الإيراني والتي انتهت بفوز الفريق السعودي 2-0.

الهداف المغربي اعتاد تحطيم الأرقام القياسية منذ ارتدائه قميص النصر، إذ تُوج هدافًا للدوري السعودي مرتين متتاليتين وحطم الرقم التاريخي المسجل باسم حمزة إدريس والخاص بعدد الأهداف في موسم واحد من البطولة.

نجاح حمدالله امتد للبطولة القارية، إذ أصبح بأهدافه الـ21 أفضل هداف مغربي في دوري أبطال آسيا، وقد أزاح يوسف العربي مهاجم الدحيل القطري والهلال السعودي السابق من الصدارة.

حمدالله لعب في دوري أبطال آسيا 33 مباراة، بواقع 13 مباراة مع النصر سجل خلالهم 13 هدفًا، و5 مباريات مع الريان القطري سجل بهم 3 أهداف، و7 مباريات مع الجيش القطري شهدوا إحرازه لـ4 أهداف، وأخيرًا 5 مباريات مع جوانزو الصيني وأحرز بهم هدفًا وحيدًا.

المهاجم المغربي صنع 7 أهداف خلال مشواره في دوري أبطال آسيا كان منهم 3 بالقميص النصراوي.

كان يوسف العربي قد سجل 4 أهداف في دوري أبطال آسيا خلال 6 مباريات مع الهلال، بجانب 16 هدفًا خلال 19 مباراة بقميص الدحيل القطري.