دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

حمدالله لجمهور النصر: فريقكم بحاجة لكم

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عبد الرزاق حمدالله نجم وهداف النصر وجه رسالة لجماهير العالمي طالبهم خلالها بالدعم والتشجيع خلال مباراة الغد في الدوري السعودي أمام أبها

وجه عبد الرزاق حمدالله مهاجم وهداف النصر رسالة لجماهير فريقه طالبهم خلالها بدعم وتشجيع الفريق في مباراته غدًا السبت أمام أبها في الدوري السعودي.

ويعيش النصر وجمهوره حالة معنوية رائعة بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض في آخر جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس الماضي بهدفين مقابل هدف واحد، وقد سجل حمدالله أحد الهدفين.

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حامل لقب الدوري السعودي سيُواجه أبها على ملعبه "استاد الأمير فيصل بن فهد" في الرياض لحساب الجولة التاسعة من البطولة، ويأمل الجميع في استغلال تلك الحالة المعنوية الممتازة للانتصار والاقتراب أكثر من صدارة جدول الترتيب.

حمدالله ظهر في مقطع فيديو ظهر على الحساب الرسمي للنصر على تويتر، وقال فيه "جمهور الشمس العالمي الكبير، فريقكم بحاجة لكم غدًا إن شاء الله، نتمنى أن تدعمونا غدًا وأن نُسعدكم".

يُذكر أن النصر يمتلك حاليًا 14 نقطة من 7 مباريات وحال انتصاره غدًا على أبها وعلى الفيصلي في المباراة المؤجلة سيعادل رصيد الهلال في الصدارة بـ20 نقطة.

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