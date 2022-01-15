"حمدالله اختلف عما كنا نشاهده سابقًا، لأنه يشعر الآن أنه في نادٍ كبير"

أطلق الناقد الرياضي عدنان جستنيه تصريح جدلي جدًا، حين قال لقناة 24 الرياضية السعودية أن عبد الرزاق حمدالله اختلف عما كان سابقًا لأنه يشعر الآن أنه في نادٍ كبير.

النصر كان قد فسخ عقد المهاجم المغربي من جانب واحد بأسباب قانونية تضمن للنادي حقوقه المالية، ويُطالب حاليًا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في العقد والمقدر بـ20 مليون يورو.

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الاتحاد تعاقد مع حمدالله في صفقة انتقال حر، وقد خاض اللاعب أول مباراة له بقميص الفريق أمام الرائد يوم أمس ونجح في إحراز أول أهدافه ومساعدة العميد للفوز 2-1.

جستنيه أشاد بالمهاجم صاحب الـ31 عامًا وخاصة سلوكه خلال المباراة، مضيفًا "هل حمدالله الذي رأيناه مع الاتحاد ضد الرائد هو حمدالله الذي كنا نراه سابقًا؟ حتى في تصريحه اختلف عما كان سابقًا، لماذا؟ لأنه يشعر أنه في نادٍ كبير وذو جماهيرية واسعة، بجانب أن لديه وإدارته أسلوب في التعامل مع اللاعبين".

وقد أبدى بعض المغردين غضبهم من التصريح ووجهوا رسائل للصحفي الاتحادي أكدوا خلالها أن النصر نادٍ كبير ولديه جماهير كثيرة، وقد حذر البعض منهم الاتحاديين في المبالغة بالإشادة بحمدالله.